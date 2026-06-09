Recaudo tributario creció 9,6% en mayo, pero sigue por debajo de la meta fiscal del Gobierno

El recaudo tributario del Gobierno Nacional mantuvo una dinámica positiva durante mayo de 2026, aunque continúa rezagado frente a las metas fijadas por el Ministerio de Hacienda para el año.

Así lo reveló el más reciente Pulso Fiscal de Bancolombia, elaborado con base en información transaccional y modelos de estimación desarrollados por el Grupo Cibest. Según el informe, el recaudo de impuestos alcanzó los $35,8 billones en mayo, cifra que representó un crecimiento anual de 9,6% frente al mismo mes de 2025. El resultado estuvo impulsado principalmente por el mayor recaudo del IVA interno, que aumentó 15,5%, así como por el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), con un incremento de 12,3%, y el impuesto de renta, que avanzó 7,2%. Con el resultado de mayo, el recaudo tributario acumulado entre enero y mayo llegó a $136,2 billones. Esta cifra es 7,2% superior a la observada en el mismo periodo del año pasado.

Pese al crecimiento, el informe advierte que los ingresos tributarios continúan por debajo de las expectativas del Gobierno para 2026. De acuerdo con los cálculos de Bancolombia, a mayo se había cumplido el 42,9% de la meta anual de recaudo de $317,5 billones establecida por el Ministerio de Hacienda. Esto implica un faltante aproximado de $2,8 billones frente a los ingresos tributarios esperados para los primeros cinco meses del año.

Impuestos que impulsan y frenan los ingresos

El análisis muestra que los mejores desempeños durante lo corrido del año provienen del IVA interno, el GMF y el impuesto de renta, tributos que han sostenido buena parte del crecimiento de los ingresos fiscales.

Sin embargo, otros rubros continúan mostrando señales de debilidad. Entre ellos se destacan los impuestos a los combustibles, al patrimonio y el IVA externo, que registran un comportamiento inferior al esperado y limitan el cumplimiento de las metas oficiales de recaudo. Particularmente, el impuesto a la gasolina y al ACPM mantiene una tendencia negativa, mientras que el recaudo por impuesto al patrimonio también presenta una fuerte contracción frente a los niveles observados un año atrás. Mientras los ingresos tributarios muestran rezagos frente a las metas oficiales, la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) presenta un comportamiento distinto. El Pulso de Ejecución Bancolombia estima que durante mayo el Gobierno comprometió recursos por $44,9 billones, lo que representa un incremento anual de 16,5%.

Con ello, los compromisos acumulados entre enero y mayo ascienden a $264,6 billones, equivalentes al 47,6% del PGN de 2026, fijado en $556 billones.

Gobierno supera la ejecución prevista para mayo

De acuerdo con las estimaciones del informe, para cumplir la programación presupuestal el Gobierno debía haber comprometido cerca de $232,3 billones al cierre de mayo. Sin embargo, los compromisos alcanzaron los $264,6 billones, lo que se traduce en un sobrecumplimiento cercano a $32,3 billones frente a la meta prevista para ese momento del año.

Este comportamiento evidencia que, aunque los ingresos tributarios aún no alcanzan completamente las expectativas oficiales, el gasto público avanza a un ritmo superior al programado, un factor que seguirá siendo determinante para la evolución de las cuentas fiscales del país durante el resto de 2026. El Pulso Fiscal de Bancolombia es una herramienta de seguimiento desarrollada por la Dirección de Investigaciones Económicas de la entidad. A partir del análisis de transacciones y medios de pago del Grupo Cibest, busca anticipar la evolución del recaudo tributario y de la ejecución presupuestal del Gobierno Nacional Central, aunque sin reemplazar las cifras oficiales publicadas por las autoridades fiscales.

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