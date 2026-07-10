Gobierno Petro radicará una nueva reforma tributaria para recaudar $21,8 billones en 2027: será presentada el 20 de julio

Durante el ejercicio de rendición de cuentas conocido como el “empalme ante el pueblo”, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, confirmó que el Gobierno radicará un proyecto de reforma tributaria de carácter progresivo.
Según el jefe de la cartera de Hacienda, esta medida es una respuesta necesaria ante lo que denominó una “estrategia de asfixia fiscal” contra la administración Petro.
Ávila señaló que diversas decisiones legislativas y fallos de las altas cortes han impedido el ingreso de cerca de $61,9 billones a las arcas públicas, limitando la capacidad de maniobra del Gobierno.