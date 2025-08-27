El Gobierno presentaría este viernes su nueva reforma tributaria en el Congreso

Senadores confirmaron que este viernes, 29 de agosto de 2025, será radicado en el Congreso el proyecto de reforma tributaria, una iniciativa que busca recaudar más de $26 billones y que será determinante para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026, estimado en $556,9 billones.
Aunque inicialmente se esperaba que el proyecto llegara al Legislativo en julio, su presentación fue aplazada para coincidir con el cierre de la legislatura actual y el inicio de la siguiente. Según el Ministerio de Hacienda, el paquete contempla ajustes en el IVA, impuestos al consumo de licores y tabaco, y mayor progresividad en los tributos de renta y patrimonio, con el propósito de reducir el déficit fiscal y redistribuir la carga tributaria.
Los ponentes de las comisiones económicas de Senado y Cámara sostuvieron reuniones con los principales miembros del Gobierno para construir consensos en torno al Presupuesto 2026, que deberá financiarse en buena parte con los recursos que genere la nueva tributaria. El Ejecutivo insiste en que la reforma es necesaria no solo para garantizar sostenibilidad fiscal, sino también para mantener los programas sociales y de inversión pública.