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¿Recibe dinero del exterior? Dian explicó los casos en los que deberá declarar renta en 2026

Los giros enviados desde el exterior alcanzaron un máximo histórico de US$13.098 millones en 2025. En medio de ese crecimiento, la Dian recordó que quienes reciban remesas y superen ciertos topes de patrimonio, consignaciones o consumos estarán obligados a presentar declaración de renta el próximo año.

  • Las remesas ya benefician a cerca de 9,6 millones de colombianos y se consolidan como una de las principales fuentes de divisas para el país. FOTO: FREEPIK
    Las remesas ya benefician a cerca de 9,6 millones de colombianos y se consolidan como una de las principales fuentes de divisas para el país. FOTO: FREEPIK
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 5 horas
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Las remesas enviadas por colombianos en el exterior no solo se consolidaron como una de las principales fuentes de divisas para el país, sino que también quedaron bajo una mayor vigilancia tributaria. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) recordó que quienes reciben estos recursos deberán presentar declaración de renta en 2026 si superan los topes financieros establecidos para el año gravable 2025, incluso cuando el dinero provenga de familiares.

La advertencia llega en un momento en que las remesas atraviesan uno de sus mejores momentos históricos. Durante 2025, los envíos desde el exterior alcanzaron un récord de US$13.098 millones, una cifra que supera incluso varios rubros tradicionales de ingreso de divisas para Colombia.

Solo en el primer trimestre de 2026 ingresaron al país US$3.346,9 millones por este concepto, mientras que en marzo los giros sumaron US$1.225 millones, un crecimiento de 11,7% frente al mismo mes del año anterior. Además, en abril las remesas completaron 23 meses consecutivos por encima de los US$1.000 millones mensuales, según cifras del Banco de la República.

Actualmente, cerca de 9,6 millones de colombianos, equivalentes al 18% de los hogares del país, dependen total o parcialmente de estos recursos enviados por familiares o conocidos que residen en el exterior.

Le puede interesar: Remesas que entran al país aumentaron un 90% en seis años y superan la IED en 2026

Los cinco casos en los que deberá declarar renta

La Dian aclaró que recibir remesas no implica automáticamente pagar impuestos, pero sí puede generar la obligación de presentar declaración de renta cuando se cumplen determinadas condiciones financieras.

El primer caso aplica para quienes durante el año hayan recibido consignaciones, transferencias o movimientos bancarios iguales o superiores a 1.400 UVT, equivalentes a aproximadamente $69,7 millones.

También deberán declarar quienes tengan un patrimonio bruto superior a 4.500 UVT, es decir, alrededor de $224 millones en bienes como viviendas, vehículos, inversiones o cuentas bancarias.

La obligación se extiende a personas cuyos consumos con tarjetas de crédito o compras totales superen las 1.400 UVT durante el año.

Otro escenario corresponde a quienes reciben dinero de familiares que no hacen parte de la línea directa de parentesco, como hermanos, tíos o primos, o incluso de terceros. En estos casos, los recursos pueden ser considerados ingresos gravables dependiendo de las circunstancias específicas.

Finalmente, quienes ya estén obligados a declarar por otras actividades económicas deberán incluir las remesas dentro de su declaración general.

Lea más: Remesas superan a la inversión extranjera en Colombia por primera vez en 20 años

La Dian ya conoce esos movimientos

Expertos tributarios advierten que uno de los errores más frecuentes entre los receptores de remesas es asumir que estos recursos no son visibles para las autoridades fiscales.

Juan Carlos Arbeláez, socio de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Co., explicó que las entidades financieras reportan automáticamente las consignaciones provenientes del exterior, por lo que la Dian cuenta con mecanismos para cruzar esa información con las declaraciones tributarias de los contribuyentes.

Según el especialista, “muchas personas creen que el origen familiar del dinero las exime de cualquier obligación tributaria, cuando en realidad los movimientos financieros sí pueden activar los requisitos para declarar”.

El crecimiento de estos recursos ha sido tan acelerado que durante el primer trimestre de este año las remesas superaron incluso los flujos de inversión extranjera directa que llegaron al país durante el mismo periodo.

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Este fenómeno refleja el creciente peso económico de los colombianos que viven en el exterior y la importancia que tienen estos recursos para millones de familias que los utilizan para cubrir gastos básicos, educación, vivienda y consumo.

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