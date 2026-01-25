Pico migratorio lleva a las remesas a un nuevo récord de más de US$13.000 millones

En 2025, los envíos de dinero de colombianos desde el exterior (remesas) alcanzaron un máximo histórico de US$13.098 millones, lo que representó un crecimiento del 10,6% frente a 2024, cuando sumaron US$11.848 millones. La que confirma que este movimiento de dinero es cada vez más importante para la economía colombiana. De hecho, ya equivalen a cerca del 3,1% de PIB. Una realidad impulsada por un reciente pico migratorio de connacionales que se radicaron en el exterior.
Solo para tener una idea, en 2015 las remesas apenas llegaban a US$4.957 millones, lo que implica que esa cifra creció más del 164% en una década.