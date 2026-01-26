Remesas volvieron a superar la inversión extranjera en Colombia por segundo año consecutivo, ¿de cuánto fue?

Colombia está recibiendo más dólares de sus migrantes que de los inversionistas extranjeros en los últimos dos años. Y la distancia no solo se mantiene, sino que crece. Así lo evidencian los datos de la balanza cambiaria del Banco de la República, analizados por Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de Eafit e investigador senior económico. En ese orden, por segundo año consecutivo, las remesas superaron a la Inversión Extranjera Directa (IED), confirmando un cambio estructural en la forma como entran dólares a la economía colombiana. En 2024, la diferencia entre ambos flujos fue de 1.167 millones de dólares, pero en 2025 la brecha se amplió de manera contundente hasta 3.925 millones de dólares. Lea más: Inversión extranjera en Colombia cae por segundo año consecutivo y su desplome es similar al de pandemia

Récord histórico de remesas en 2025 en Colombia

El año pasado cerró con cifras históricas. En diciembre de 2025, Colombia recibió 1.173 millones de dólares en remesas, el mayor registro mensual de toda la serie estadística del Banco de la República. Ese solo mes marcó un hito en el flujo de divisas hacia el país. De hecho, ya equivalen a cerca del 3,1% de PIB. Una realidad impulsada por un reciente pico migratorio de connacionales que se radicaron en el exterior. En el acumulado anual, 2025 terminó con 13.098 millones de dólares en remesas, el nivel más alto jamás registrado. El dato confirma que estos recursos ya compiten, e incluso superan, a los grandes flujos tradicionales de capital. Solo para tener una idea, en 2015 las remesas apenas llegaban a 4.957 millones de dólares, lo que implica que esa cifra creció más del 164% en una década. Es decir, mientras la IED enfrenta ciclos de incertidumbre global y nacional, ajustes de tasas de interés por los bancos centrales y cautela empresarial, los envíos de dinero de colombianos en el exterior mantienen una tendencia creciente y estable. Le puede interesar: Pico migratorio lleva a las remesas a un nuevo récord de más de US$13.000 millones

Aumento de salida de colombianos al extranjero, motor de las remesas

El avance reciente ha sido particularmente marcado. En 2023, las remesas se ubicaron en US$10.091 millones, y en 2024 superaron los US$11.848 millones, un aumento acumulado superior a US$3.000 millones en solo dos años. El crecimiento de las remesas coincide con un aumento sin precedentes de la migración colombiana. Entre 2022 y 2024, alrededor de 1,33 millones de personas dejaron el país de forma definitiva, lo que constituye el mayor éxodo de la historia reciente. Según datos del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC) y Migración Colombia, en apenas tres años el país perdió una cantidad de población equivalente a dos tercios de todo lo registrado entre 2012 y 2021, evidenciando un cambio estructural en la movilidad de los colombianos. En paralelo, durante 2025 las salidas de colombianos al exterior crecieron 4,3%, al alcanzar 5,8 millones de viajeros, frente a los 5,6 millones registrados en 2024, de acuerdo con Migración Colombia. Entérese aquí: Remesas a Colombia crecerán menos en 2026 por culpa de la política migratoria de Trump en EE. UU.

