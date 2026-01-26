Remesas volvieron a superar la inversión extranjera en Colombia por segundo año consecutivo, ¿de cuánto fue?

Colombia está recibiendo más dólares de sus migrantes que de los inversionistas extranjeros en los últimos dos años. Y la distancia no solo se mantiene, sino que crece.
Así lo evidencian los datos de la balanza cambiaria del Banco de la República, analizados por Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de Eafit e investigador senior económico.
En ese orden, por segundo año consecutivo, las remesas superaron a la Inversión Extranjera Directa (IED), confirmando un cambio estructural en la forma como entran dólares a la economía colombiana.
En 2024, la diferencia entre ambos flujos fue de 1.167 millones de dólares, pero en 2025 la brecha se amplió de manera contundente hasta 3.925 millones de dólares.
Lea más: Inversión extranjera en Colombia cae por segundo año consecutivo y su desplome es similar al de pandemia