Bad Bunny preocupa a sus fans tras borrar y/o archivar todas sus publicaciones y foto de perfil en Instagram

Benito Antonio Martínez Ocasio hizo este movimiento en sus redes sociales a pocas horas de su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, durante la final entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

    Bad Bunny eliminó sus publicanoes de su cuenta de Instagram, incluyendo su foto de perfil, tras su presentación en el Super Bowl 2026. FOTO: GETTY
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

hace 4 horas
bookmark

El cantante puertorriqueño Bad Bunny eliminó y/o archivó todas las publicaciones de su cuenta de Instagram tras su presentación en el Super Bowl 2026, una de las más comentadas en la historia de la NFL.

Al ingresar al perfil de Benito Antonio Martínez Ocasio, se observan 0 publicaciones y 0 seguidos, aunque se mantiene el número de personas que lo siguen. Tampoco se nota su fotografía de perfil. Esta acción podría indicar que realmente eliminó sus fotos y videos o que simplemente los archivó, una función que ofrece Instagram.

Lea también: ¡Lo hizo! Bad Bunny batió el récord de audiencia del show de medio tiempo del Super Bowl

Lo mismo sucede con su cuenta de Facebook, donde solo aparecen algunas publicaciones, ya sea etiquetadas o de años anteriores a 2025. En X, donde tiene más de 5 millones de seguidores, se observa un último post de noviembre de 2025.

Esto ocurre pocas horas después de su presentación en el medio tiempo de la final entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, realizada en el Levi’s Stadium, en California, donde Benito cantó en compañía de varios artistas como Lady Gaga y Ricky Martin, en medio de una escena totalmente simbólica y con matices de la cultura latinoamericana.

Colegas como Karol G, Jessica Alba, Cardi B y Pedro Pascal lo acompañaron con bailes en la famosa Casita, uniéndose al ritmo de canciones como Tití Me Preguntó y Debí Tirar Más Fotos.

Entérese: Video | No eran actores: La boda en pleno espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl fue real y legal

Apple Music, que patrocinó el show de medio tiempo, aseguró que la aparición de Bad Bunny y su trabajo en el escenario generaron “una interacción sin precedentes”. Además, las reproducciones en Spotify de este puertorriqueño se dispararon un 470 %, y las globales crecieron un 210 % tras su presentación en la final de la NFL.

Y aunque el “Conejo Malo” recibió cantidad de elogios por parte de su público, especialmente en Latinoamérica por incluir su esencia, también fue duramente criticado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien calificó su presentación como “una de las peores de la historia”, pues según dijo el republicano, no representaba “la grandeza” de Estados Unidos.

“(...) Nadie entiende una sola palabra de lo que este tipo está diciendo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que están viendo en todo Estados Unidos y en todo el mundo”, escribió el mandatario republicano en su cuenta de Truth Social.

Hasta el momento, Bad Bunny no se ha pronunciado, ni personalmente ni a través de su equipo de trabajo, para explicar los motivos de su aparente desaparición parcial de las redes sociales. Esto ha generado preocupación entre quienes disfrutan de canciones como Mía, Soy Peor, La Canción, La Noche de Anoche, Si Estuviésemos Juntos y Estamos Bien, entre otras.

Siga leyendo: Video: así fue el emotivo momento donde Bad Bunny le agradeció a su equipo de trabajo luego del Super Bowl

