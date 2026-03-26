Ricardo Roa, el gran ausente de la asamblea de ISA, ¿por qué no fue?

En la asamblea ordinaria anual de accionistas de ISA quedó en evidencia una ausencia que no pasó desapercibida: la de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol y miembro de la junta directiva de la compañía. Su inasistencia fue justificada formalmente “por compromisos de agenda”, según informó la mesa directiva durante la instalación de la reunión. El presidente de la junta, Juan Pablo Zárate Perdomo, lideró la asamblea junto con los demás integrantes: Lucía Cristina Díaz Armenta, Fabiola Leal Castro, Luis Ferney Moreno Castillo, Camilo Zea Gómez, Germán Arce Zapata, Juan Emilio Posada y Gabriel Jaime Melguizo Posada, actual presidente encargado de ISA. También se excusó el directivo David Alfredo Riaño Alarcón. Durante la jornada, Zárate presentó un balance de la compañía, con énfasis en los resultados financieros y en las explicaciones sobre la salida de Jorge Carrillo de la presidencia de ISA, un tema que marcó buena parte de la discusión entre los accionistas. Entérese: Presidente de junta de ISA explicó salida de Jorge Carrillo y por qué fue sin justa causa Cabe recordar que Ecopetrol posee una participación accionaria del 51,4% en ISA (Interconexión Eléctrica S.A.). Es decir, 569,472,561 acciones de ISA. Esta adquisición se consolidó en agosto de 2021, convirtiendo a Ecopetrol en el accionista mayoritario al comprarle la participación al Ministerio de Hacienda.

Cuestionamientos por interconexión con Venezuela y decisiones de la junta

Uno de los momentos más sensibles de la asamblea se dio con la intervención del accionista minoritario Julio César Yepes, quien puso sobre la mesa dudas sobre eventuales acercamientos para reactivar la interconexión eléctrica con Venezuela. Yepes recordó que el 30 de octubre de 2025 ISA informó públicamente que no había realizado acuerdos relacionados con este proyecto y que cualquier decisión se tomaría bajo el marco legal. Sin embargo, cuestionó si, más allá de la inexistencia de un negocio formal, hubo tratativas o conversaciones. Según explicó, en ejercicio del derecho de inspección, encontró información que indicaría que la junta directiva discutió el tema en varias ocasiones. Incluso planteó que Jorge Carrillo habría sostenido conversaciones con empresas vinculadas a iniciativas para la interconexión, incluyendo propuestas relacionadas con la subestación San Mateo, punto clave para una eventual conexión con Venezuela. El accionista advirtió sobre los riesgos regulatorios de estos acercamientos, en particular por la inclusión de Venezuela en listas de control como la OFAC. “No es solo negociar, también conversar puede generar implicaciones”, señaló, al tiempo que cuestionó si la junta directiva tomó medidas para frenar posibles riesgos. Entérese: Accionistas de ISA le pasarán “factura” de $6.000 millones a la junta por daño tras nombrar a Carrillo

Críticas directas a Ricardo Roa y su reiterada ausencia

En medio de su intervención, Yepes fue más allá y cuestionó directamente a Ricardo Roa, no solo por su ausencia en la asamblea, sino por su rol como miembro de junta. Afirmó que, pese a haber recibido honorarios durante el último año, Roa no ha hecho presencia en este tipo de espacios. Además, hizo referencia a los procesos judiciales en su contra, señalando que “enfrenta imputaciones por parte de la Fiscalía por delitos graves y nuevas actuaciones previstas”. El accionista vinculó estos cuestionamientos con la discusión más amplia sobre gobierno corporativo, sugiriendo que la ausencia de Roa refleja debilidades en los estándares de transparencia y responsabilidad frente a los accionistas.

Crisis en Ecopetrol presiona el entorno de ISA

La ausencia de Roa en ISA ocurre en un contexto particularmente complejo en Ecopetrol. La junta directiva de la petrolera decidió recientemente mantenerlo en la Presidencia, pese a la presión de sindicatos, accionistas y sectores políticos. La decisión se tomó tras una extensa sesión en la que se evaluaron múltiples solicitudes de salida, incluida la de la Unión Sindical Obrera (USO), que incluso advirtió sobre movilizaciones. El tema derivó en un choque con el presidente Gustavo Petro, quien cuestionó duramente al sindicato. A esto se suman preocupaciones de accionistas minoritarios por las imputaciones de la Fiscalía y posibles riesgos regulatorios. Sin embargo, la junta concluyó, con apoyo de asesores externos, que no existen incumplimientos contractuales ni regulatorios derivados de la situación del directivo. El debate también escaló al Congreso, donde más de 20 representantes solicitaron su salida inmediata. Entre los argumentos, destacan el deterioro financiero de la compañía, con una caída del 73% en utilidades entre 2022 y 2025, y el impacto reputacional que, según los legisladores, podría afectar las calificaciones de riesgo internacionales. En este contexto, la ausencia de Ricardo Roa en la asamblea de ISA no es un hecho aislado, sino que se suma a un entorno de creciente escrutinio sobre el gobierno corporativo de las principales empresas del país, como lo manifestaron otros accionistas a este medio en la asamblea.