La famosa marca de maquillaje de Rihanna llega este diciembre a Colombia: aquí los detalles

Los fanáticos colombianos de la cantante Rihanna están emocionados esta Navidad. La situación obedece a la llegada oficial al país de la famosa marca de maquillajes y productos de cuidado personal que pertenecen a la artista pop.
Así es, se trata de Fenty Beauty y Fenty Skin, que desde este 12 de diciembre de 2025 se comercializarán en Colombia. La estrategia busca consolidar la presencia de ambas líneas de maquillaje y cuidado de la piel en mercados clave de América Latina.
El ingreso al mercado colombiano se realizará a través de los distribuidores Falabella y Faces, lo que permitirá a los consumidores acceder a un portafolio amplio de productos en puntos de venta físicos y plataformas de comercio electrónico.