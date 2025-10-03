Reconocida aseguradora dejó de expedir el Soat desde este viernes, ¿qué pasará con sus usuarios?

Una noticia ha sacudido al sector automotriz colombiano, pues una de las entidades con mayor trayectoria en el campo asegurador anunció que dejará de comercializar el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).
Se trata de Seguros Bolívar quien informó que hasta el 2 de octubre a las 11:59 p.m. expedía este seguro. Este viernes, 3 de octubre, el Soat fue retirado de su portafolio de servicios.
Lea también: El 58% de los motociclistas sigue sin Soat pese a descuento del 50%: Gobierno revisará las tarifas
La compañía explicó a través de un comunicado que esta decisión se enmarca en un “ajuste de negocios”. La decisión que fue avalada por la Superintendencia Financiera de Colombia no afecta la solidez de la empresa ni el resto de los productos que ofrece, como seguros de vida, hogar o salud.