Habla Serafino Iacono: el polémico empresario responde a señalamientos sobre NG Energy, el bloque Sinú 9 y vínculos con Ecopetrol

Dos funcionarios de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) alertaron recientemente sobre una posible presión para suscribir un contrato de alto valor destinado a la explotación del bloque de gas Sinú 9. La operación, estimada en $200 millones, buscaría avalar la transferencia del 61% de la participación a la firma Maurel & Prom.

Según las denuncias, con dicha autorización también habría un eventual beneficio económico para NG Energy, compañía vinculada a Serafino Iacono. El empresario difundió un comunicado público en el que rechaza todos los señalamientos.

Iacono afirmó que NG Energy es una compañía canadiense dedicada a la exploración y producción de gas y petróleo, listada en la Bolsa de Toronto y sujeta a normas regulatorias estrictas y exigentes del mercado norteamericano.

En su carta, precisó que NG Energy no opera directamente en Colombia. La actividad en el país está a cargo de MKMS Energy Sucursal Colombia, compañía controlada indirectamente por NG Energy.

Asimismo, afirmó que no hace parte de la administración de NG Energy. “Me desempeñé como CEO y miembro de su junta directiva hasta el 25 de marzo y 1 de agosto de 2024, respectivamente”, aseguró.

Agregó en su misiva que NG Energy International Corp. no tiene actividades directamente en Colombia, pero sí Mkms Energy Sucursal Colombia, compañía controlada indirectamente por NG Energy International Corp.

“NG Energy adquirió, a través de empresas controladas, indirectamente, una participación en el bloque Sinú 9 por medio de acuerdos privados con Clean Energy. Por consiguiente, no es correcto señalar que NG Energy hubiere adquirido sus derechos en el Bloque SN-9 en 2024”, dijo Iácono.