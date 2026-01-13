x

Tras alza del salario mínimo, SIC advierte sanciones por abusos de precios y activa vigilancia

Tras el aumento del salario mínimo, la SIC alertó sobre abusos en precios y anunció vigilancia para proteger consumidores y contener alzas injustificadas.

  Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio. FOTO: SIC.
    Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio. FOTO: SIC.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 10 horas
bookmark

El reciente incremento de 23% del salario mínimo vital volvió a encender el debate sobre su impacto en los costos de bienes y servicios.

Mientras algunos sectores anticipan presiones sobre los precios, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) salió al paso para advertir que no se permitirán prácticas abusivas en la fijación de precios, especialmente aquellas que no tengan sustento económico real.

En un comunicado, la entidad recordó que su papel como autoridad de competencia y de protección al consumidor implica vigilar que el mercado funcione con lógica, racionalidad y respeto por los derechos de las personas.

Entérese: SIC alerta por abusos en proyectos vivienda nueva: hay más de 6.000 quejas contra constructoras

Protección al consumidor con información clara y sin engaños

La SIC fue clara en señalar que “el modelo de economía social de mercado colombiano reconoce la libre iniciativa privada y la autonomía empresarial”, pero también impone límites.

Entre ellos, la prohibición de fijar precios inequitativos o excesivos, coordinar aumentos entre competidores o ejercer presiones indebidas desde asociaciones y agremiaciones.

En este contexto, la entidad aseguró que estará atenta a evaluar denuncias y quejas que surjan tras el alza del salario mínimo, con el fin de detectar conductas que atenten contra la libre competencia y el equilibrio del mercado.

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio.
Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio.

La SIC reiteró que “el Estatuto del Consumidor protege a las personas frente a prácticas que afecten su derecho a la información”, incluyan cláusulas contractuales abusivas, incurran en publicidad engañosa o incumplan las garantías ofrecidas.

La entidad enfatizó que cualquier incremento de precios debe estar debidamente justificado y comunicado de forma transparente, “evitando trasladar de manera automática y desproporcionada el aumento del salario mínimo al consumidor final”.

Puede conocer: Incremento del salario mínimo elevaría a 6,5% la inflación en Colombia para 2026, alerta Corficolombiana

Vivienda en la lupa: precios deben fijarse en pesos

En medio de las inquietudes del sector vivienda, la Superintendencia recordó que sigue vigente la Circular No. 4 de 2024, aplicable desde febrero de 2025.

Esta instrucción obliga a constructoras y promotores a publicitar y fijar los precios de los proyectos inmobiliarios en pesos colombianos, conforme a la Ley 1480 de 2011.

Como parte de esta vigilancia, la SIC solicitó información a más de 20 constructoras para verificar las condiciones actuales de comercialización y el cumplimiento de la normativa, con el objetivo de proteger al consumidor inmobiliario.

Le puede interesar: Gobierno propone desindexar la vivienda VIS del salario mínimo y fijar tope en todas las ciudades

La advertencia también se extiende a sectores estratégicos. Desde la Delegatura de Reglamentos Técnicos y de Metrología Legal, la SIC anunció que reforzará la vigilancia de los regímenes de libertad regulada y control de precios, especialmente en medicamentos y dispositivos médicos.

Actualmente, la entidad supervisa cerca de 36.000 productos en este mercado, considerado sensible por su impacto directo en el bienestar y el gasto de los hogares.

La Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que “emprenderá todas las acciones necesarias para garantizar los derechos de las y los consumidores”, preservar un mercado donde primen sus intereses y reprimir cualquier práctica abusiva que distorsione los precios.

Además: ¿La VIS ya no es de interés social? En 11 años su valor subió más de $165 millones

