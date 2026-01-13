Tras alza del salario mínimo, SIC advierte sanciones por abusos de precios y activa vigilancia

El reciente incremento de 23% del salario mínimo vital volvió a encender el debate sobre su impacto en los costos de bienes y servicios.
Mientras algunos sectores anticipan presiones sobre los precios, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) salió al paso para advertir que no se permitirán prácticas abusivas en la fijación de precios, especialmente aquellas que no tengan sustento económico real.
En un comunicado, la entidad recordó que su papel como autoridad de competencia y de protección al consumidor implica vigilar que el mercado funcione con lógica, racionalidad y respeto por los derechos de las personas.
