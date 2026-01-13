Tras alza del salario mínimo, SIC advierte sanciones por abusos de precios y activa vigilancia

El reciente incremento de 23% del salario mínimo vital volvió a encender el debate sobre su impacto en los costos de bienes y servicios. Mientras algunos sectores anticipan presiones sobre los precios, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) salió al paso para advertir que no se permitirán prácticas abusivas en la fijación de precios, especialmente aquellas que no tengan sustento económico real. En un comunicado, la entidad recordó que su papel como autoridad de competencia y de protección al consumidor implica vigilar que el mercado funcione con lógica, racionalidad y respeto por los derechos de las personas. Entérese: SIC alerta por abusos en proyectos vivienda nueva: hay más de 6.000 quejas contra constructoras

Protección al consumidor con información clara y sin engaños

La SIC fue clara en señalar que “el modelo de economía social de mercado colombiano reconoce la libre iniciativa privada y la autonomía empresarial”, pero también impone límites. Entre ellos, la prohibición de fijar precios inequitativos o excesivos, coordinar aumentos entre competidores o ejercer presiones indebidas desde asociaciones y agremiaciones. En este contexto, la entidad aseguró que estará atenta a evaluar denuncias y quejas que surjan tras el alza del salario mínimo, con el fin de detectar conductas que atenten contra la libre competencia y el equilibrio del mercado.

Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio.

La SIC reiteró que "el Estatuto del Consumidor protege a las personas frente a prácticas que afecten su derecho a la información", incluyan cláusulas contractuales abusivas, incurran en publicidad engañosa o incumplan las garantías ofrecidas. La entidad enfatizó que cualquier incremento de precios debe estar debidamente justificado y comunicado de forma transparente, "evitando trasladar de manera automática y desproporcionada el aumento del salario mínimo al consumidor final".

Vivienda en la lupa: precios deben fijarse en pesos