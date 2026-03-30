Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8

jueves

5 y 9

miercoles

4 y 6

martes

0 y 3

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7

La SIC recibió solicitud de integración entre Ecopetrol y Gran Tierra para operar campos petroleros

La autoridad de competencia analiza un acuerdo de integración entre Ecopetrol y Gran Tierra Energy para desarrollar actividades conjuntas en hidrocarburos, sin crear una nueva empresa.

    El acuerdo no contempla la creación de una nueva empresa, sino una colaboración operativa.
hace 2 horas
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició un procedimiento administrativo para evaluar una operación de integración empresarial entre Ecopetrol y Gran Tierra Energy, centrada en el desarrollo conjunto de actividades de hidrocarburos.

La solicitud, radicada el 18 de marzo de 2026 y complementada días después, corresponde a la fase inicial de análisis bajo el régimen de competencia.

Según la entidad, el acuerdo no implica la creación de una nueva sociedad, sino una alianza para unir capacidades técnicas, operativas y financieras.

¿Cómo será el acuerdo entre Ecopetrol y Gran Tierra?

De acuerdo con el documento, la operación contempla la suscripción de un acuerdo de participación entre ambas compañías. Aunque no se detallan porcentajes, el esquema plantea una implementación por fases.

En una primera etapa, Gran Tierra accedería a un porcentaje de la producción incremental de los campos. Posteriormente, en una segunda fase, podría participar sobre la producción total, junto con otros derechos y obligaciones derivados del convenio.

Este tipo de acuerdo, según lo expuesto en el radicado, se configura como un contrato de colaboración empresarial que permite combinar recursos y experiencia sin necesidad de constituir una nueva persona jurídica.

Los campos en juego y el proceso que sigue

La integración proyectada está relacionada con los campos Tisquirama y San Roque, ubicados dentro del Área de Operación Directa Tisquirama, que hace parte del convenio de explotación suscrito entre Ecopetrol y la ANH.

Con la apertura de este procedimiento, la SIC avanzará en la revisión técnica de la operación para determinar si puede autorizarse en los términos planteados o si requiere condiciones adicionales antes de su ejecución.

