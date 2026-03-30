La SIC recibió solicitud de integración entre Ecopetrol y Gran Tierra para operar campos petroleros

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició un procedimiento administrativo para evaluar una operación de integración empresarial entre Ecopetrol y Gran Tierra Energy, centrada en el desarrollo conjunto de actividades de hidrocarburos.
La solicitud, radicada el 18 de marzo de 2026 y complementada días después, corresponde a la fase inicial de análisis bajo el régimen de competencia.
Según la entidad, el acuerdo no implica la creación de una nueva sociedad, sino una alianza para unir capacidades técnicas, operativas y financieras.
