Temblor sacudió a varios municipios de Antioquia este Lunes Santo, ¿lo sintió?

Un temblor sacudió a varios municipios del Urabá antioqueño en la tarde de este lunes, 30 de marzo, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
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El movimiento telúrico, de magnitud de 3.4 en la escala de Richter, tuvo como epicentro el municipio de Vigía del Fuerte. El sismo ocurrió a las 5:38 p. m. y se sintió con intensidad tanto en esa localidad como en los municipios vecinos.