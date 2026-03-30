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Temblor sacudió a varios municipios de Antioquia este Lunes Santo, ¿lo sintió?

El movimiento telúrico ocurrió a eso de las 5:38 p. m., según informó el Servicio Geológico Colombiano por medio de sus redes sociales. Esto es lo que se sabe.

  • Según las autoridades, el epicentro del temblor fue en un municipio del Urabá antioqueño. FOTO: Tomada de X @sgcol
    Según las autoridades, el epicentro del temblor fue en un municipio del Urabá antioqueño. FOTO: Tomada de X @sgcol
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un temblor sacudió a varios municipios del Urabá antioqueño en la tarde de este lunes, 30 de marzo, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El movimiento telúrico, de magnitud de 3.4 en la escala de Richter, tuvo como epicentro el municipio de Vigía del Fuerte. El sismo ocurrió a las 5:38 p. m. y se sintió con intensidad tanto en esa localidad como en los municipios vecinos.

La entidad explicó que la profundidad del sismo fue menor a 30 kilómetros, con un nivel promedio de la señal calculado a lo largo de 0,9 segundos. Asimismo, detallaron que el temblor tuvo una latitud de 6.61 y una longitud de -76.62.

Alrededor de 31 estaciones sísmicas detectaron el temblor, que también fue percibido en otros municipios del Urabá antioqueño como Mutatá, a 10 km; Dabeiba, a 33 km; y Peque, a 56 km, según informó el SGC.

Por el momento, no existen reportes de afectaciones estructurales ni de personas lesionadas producto de este movimiento telúrico; sin embargo, las autoridades permanecen alerta ante la posible ocurrencia de más temblores con magnitud superior a 3.4, como el registrado este lunes.

¿Qué hacer cuando ocurre un sismo?

Ante este tipo de eventos, las autoridades recomiendan mantener la calma y evitar correr si se presenta un sismo. Lo más importante es ubicarse en un lugar seguro, alejado de ventanas u objetos que puedan caer, y no utilizar ascensores durante el movimiento telúrico.

También, se aconseja proteger el cuello y la cabeza, agacharse y cubrirse, y posteriormente dirigirse a un punto de encuentro previamente acordado con la familia o las personas cercanas, siguiendo siempre las indicaciones de los organismos de emergencia.

Después del sismo, si hay personas heridas, se debe ofrecer ayuda o comunicarse con las autoridades a través de la línea 123. Asimismo, es recomendable alejarse de zonas que puedan presentar riesgo de incendios o explosiones y mantenerse informado por canales oficiales como el Servicio Geológico Colombiano.

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