Gobierno lanza nueva subasta para proyectos de energía limpia con contratos a 15 años

El Ministerio de Minas y Energía expidió la resolución que convoca una nueva subasta de contratación de energía eléctrica a largo plazo, con el objetivo de garantizar la confiabilidad del sistema y avanzar en la transición energética. El mecanismo permitirá adjudicar contratos de suministro a 15 años, con inicio de obligaciones desde 2030, consolidándose como una de las principales apuestas del Gobierno para fortalecer la seguridad energética del país. Puede leer: Colombia no tendría suficiente energía para atender “momentos críticos” como El Niño: Acolgen

Impulso a energías renovables y proyectos con almacenamiento

La convocatoria busca ampliar la participación de las Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER), incluyendo proyectos solares, eólicos, plantas híbridas y sistemas de almacenamiento con baterías. Por primera vez, el esquema incorpora productos específicos para proyectos con sistemas de almacenamiento de energía con baterías (SAEB), así como categorías diferenciadas para energía solar fotovoltaica y soluciones híbridas. Esto permitirá fortalecer la flexibilidad del sistema eléctrico y mejorar su capacidad de respuesta en momentos de alta demanda. Entérese: Boom en el país de minigranjas solares: crecieron más de 3.600% en solo tres años, pero tiene retos

Planeación energética hasta 2035 y cobertura de demanda

Además de los contratos con inicio en 2030, el mecanismo contempla una subasta adicional con inicio en 2035, lo que amplía la planeación energética de largo plazo. La medida responde a alertas sobre riesgos de cobertura de demanda y la creciente exposición del mercado eléctrico a la volatilidad de precios en bolsa a partir de 2027, especialmente en escenarios de estrés climático como el fenómeno de El Niño.

Gobierno busca reducir volatilidad tarifaria

Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, la iniciativa busca reducir la exposición de los usuarios a fluctuaciones en los precios de la energía y garantizar un suministro estable. Le interesa: Colombia estrena “escudo” contra apagones: llegan los primeros compensadores síncronos para evitar fallas eléctricas “El país necesita dejar atrás la improvisación energética y construir seguridad energética con visión de largo plazo. Esta subasta abre la puerta a nuevas inversiones en energías limpias y almacenamiento”, afirmó el funcionario. El Gobierno considera que este mecanismo permitirá garantizar energía firme en el futuro y proteger a los usuarios frente a la volatilidad tarifaria.

Obligación de incorporar energías renovables en el mercado eléctrico

El Ministerio también destacó que la convocatoria facilitará el cumplimiento de la obligación legal que tienen los comercializadores de incluir energía proveniente de fuentes renovables en sus portafolios. En este sentido, la subasta se alinea con la estrategia de construir un mercado eléctrico más competitivo, moderno y resiliente frente a los efectos del cambio climático. “Necesitamos más sol, más viento, más almacenamiento y más capacidad instalada para garantizar soberanía energética”, agregó el ministro Palma. Vea aquí: Colombia quedará “a mitad de la meta” de energías renovables en el Gobierno Petro: Ser Colombia

Convocatoria abierta hasta julio de 2026