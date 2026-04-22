¿Quién extorsionó a Angie Rodríguez? Dice que la obligaron a pagar $20 millones

Si el presidente Gustavo Petro fuera docente, hace rato le habrían jalado las orejas por el desorden en su salón. La escena es la de un grupo de niños tirándose las sillas, destapando las loncheras antes del recreo, unos acusando a otros y hasta robándose la merienda entre compañeros. Así, más o menos, es su Gobierno y el comportamiento de varios de sus funcionarios. Esta semana, Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, se sumó al listado de funcionarios que salen a hablar de hechos irregulares al interior del Palacio. En una extensa entrevista a Revista Semana, hizo múltiples revelaciones. Entre esas, denunció haber sido víctima de amenazas, extorsión y constreñimiento en medio de un episodio que, según su relato, involucra a personas de su propio entorno laboral. Entérese: Videos y fotos de los daños a la casa familiar de Angie Rodríguez, saliente directora del Dapre: “por dentro quedó destruida” Relató que todo comenzó cuando fue contactada por desconocidos que aseguraban tener información reservada obtenida desde dentro del Fondo Adaptación, lo que luego derivó en amenazas directas. La funcionaria señaló como sospechoso a su exasesor Miguel Ángel Ospino Romero, de quien dijo ya desconfiaba. Según su relato, un supuesto “mensajero” le exigió inicialmente 50 millones de pesos a cambio de no divulgar chats y documentos comprometedores que incluso mencionaban a figuras políticas; luego bajó la exigencia a 20 millones, suma que Rodríguez asegura haber pagado por miedo a represalias contra ella y su familia. “No solo hay extorsión, sino amenaza y constreñimiento. He pedido a gritos que me protejan”, afirmó la funcionaria, al revelar una cadena de hechos que comenzó con contactos sospechosos de personas desconocidas.

Rodríguez relató que inicialmente “comenzaron a llegar contactos de individuos desconocidos que afirmaban, de un lado, poseer información valiosa para mí y, de otro lado, mencionar asuntos que conocía exclusivamente por sus funciones”, lo que encendió sus alarmas. Esa situación, añadió, “más adelante derivó en la extorsión que aquí denuncio”.

¿Quiénes estarían involucrados?

Durante varios días, el presunto extorsionista insistió en el pago. Luego, el 13 de abril, envió un nuevo mensaje. “Estás durmiendo con el enemigo”. En ese mismo contacto, redujo la exigencia a “veinte de los grandes”, es decir, 20 millones de pesos. “Bajo el estado de zozobra que esta situación me generaba [...] accedí contra mi voluntad al pago de los veinte millones de pesos”, narró Rodríguez, quien aseguró que actuó por temor a represalias contra su vida y la de su familia, incluyendo su hijo, sus padres y su círculo cercano. Pese al pago, las amenazas no cesaron. Desde otra línea celular, un nuevo interlocutor la contactó con advertencias adicionales. “Amenazó con divulgar información comprometedora a medios de comunicación [...] señalando que dicha información ‘la llevaría a la cárcel’”, indicó. “Me solicitó que acudiera a ‘recursos del Fondo’ para obtener el dinero, a lo cual respondí que ‘los recursos públicos son sagrados’”, enfatizó. En otras noticias: La “ruta del arroz”: el multimillonario contrato que tiene en crisis al Fondo de Adaptación e involucra a la Fundación San José La funcionaria aseguró que puso toda la información en manos de la Fiscalía General y entregó chats y videos como prueba. Por ahora, el ente investigador no ha informado sobre avances ni acciones concretas frente al caso.

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