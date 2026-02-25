El alivio en intereses del Gobierno Petro saldría caro: la deuda del país subiría $310 billones a futuro

Las cifras fiscales de 2025 dejaron un panorama mejor al previsto por el Ministerio de Hacienda, principalmente por el ahorro en intereses derivado del manejo de la deuda y por la apreciación del peso colombiano frente al dólar. Es decir, el Gobierno equilibró un poco más la caja, no obstante, un análisis revela que la deuda a futuro creció en $310 billones. De acuerdo con las estimaciones, el déficit total cerró en 6,5% del PIB el año pasado, por debajo de la meta de 7,1% fijada por el Gobierno. Este menor desbalance obedece a la llamada “ingeniería financiera” del Ministerio de Hacienda, que permitió un ahorro en intereses de hasta $28 billones, equivalente a 1,5% del PIB. Así lo reveló Julio Romero, economista jefe de Corficolombiana: “Encontramos que, en efecto, tuvimos un incremento muy fuerte en las obligaciones de los próximos años. Eso sería, en parte, el resultado de esas operaciones de corto plazo que ahorran intereses y terminan generando un pago adicional en el servicio de la deuda hacia adelante”. Entérese: Deuda externa de Colombia sube a US$238.721 millones y vuelve a rozar el 55% del PIB Por ejemplo, el déficit primario —el desbalance entre ingresos y gastos sin contar el pago de intereses— habría alcanzado 3,7% del PIB en 2025. Esta cifra supera en 0,9 puntos porcentuales lo previsto por el Ministerio de Hacienda y se convierte en la más alta de la historia reciente, si se excluyen la pandemia y la crisis financiera de finales de los años noventa.

El ahorro de intereses saldrá caro: obligaciones de deuda subieron $310 billones

Romero explicó que el alivio en 2025 no fue gratuito. El análisis del perfil de deuda publicado mensualmente por el Ministerio de Hacienda evidencia un aumento significativo en las obligaciones futuras. Antes de las operaciones de manejo de deuda, en mayo de 2025, el país acumulaba $576 billones en obligaciones de deuda. Tras los ajustes en su manejo, esa cifra escaló a $886 billones en diciembre del año pasado. Es decir, el país asumirá pagos adicionales por $310 billones, equivalentes a 17% del PIB, entre 2026 y 2062.

CORTESÍA CORFICOLOMBIANA

Un cálculo de Corficolombiana apunta a que la mayor carga se concentrará en los próximos siete años, lo que implica presiones fiscales de corto y mediano plazo. En la práctica, se trata de operaciones que reducen intereses en el presente, pero trasladan mayores amortizaciones e intereses hacia adelante.

¿Qué pasó con la deuda como porcentaje del PIB?

Pese al aumento en el perfil de pagos futuros, la deuda neta de 2025 habría quedado por debajo del 60% del PIB proyectado por el Gobierno. Este resultado también estuvo influido por la tasa de cambio. El peso colombiano cerró el año $500 por debajo de lo presupuestado por el Gobierno, lo que redujo cerca de tres puntos porcentuales la relación deuda y PIB. La apreciación cambiaria ayudó a contener el indicador, dado el peso de la deuda denominada en moneda extranjera. El panorama para 2026 luce más exigente. Las proyecciones apuntan a un déficit primario (sin pago de intereses) de 4% del PIB y un déficit total de 7,6% del PIB, lo que pondrá en evidencia la magnitud de la crisis fiscal. El país está en una situación financiera apretada porque se le han acumulado muchas deudas que debe pagar en muy poco tiempo.

En términos simples, tiene el reto de conseguir dinero rápidamente para cubrir dos grandes compromisos: por un lado, devolver más de $60 billones que le prestaron inversionistas locales (en TCO) y, por otro, pagar una cuenta pendiente con entidades internacionales de más de 9.000 millones de dólares. En síntesis, aunque 2025 mostrará una mejora en los indicadores fiscales frente a la meta oficial, el ajuste se logró a costa de un incremento sustancial en el servicio de la deuda futura, lo que anticipa mayores presiones presupuestales en los próximos años.

Deuda bruta supera por primera vez los $1.200 billones

A enero de 2026, la deuda del Gobierno Nacional alcanzó $1.205,7 billones, monto que representa el 65 % del Producto Interno Bruto (PIB) estimado para este año. Se trata de una proporción que no se observaba desde la pandemia.