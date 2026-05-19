El ‘Súper El Niño’ dispararía más los precios de alimentos y energía en Colombia

Un nuevo informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advirtió que la casi segura llegada de un fenómeno de El Niño fuerte durante el segundo semestre del año podría convertirse en un nuevo factor de presión para la inflación en Colombia. La alerta surge luego de que el Ministerio de Ambiente y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) señalaran que existe una probabilidad de 96% de que este evento climático se consolide en los próximos meses. Le puede gustar: Alerta por El Niño: Acolgen pide encender desde ya las térmicas para evitar un apagón Según el análisis, el país enfrentaría un escenario complejo debido a que los efectos climáticos coincidirían con un contexto económico ya desafiante por el alto costo de vida.

¿Cómo impactaría la inflación y el bolsillo de los hogares?

Anif explicó que históricamente los fenómenos de El Niño han generado incrementos en los precios de la energía y de los alimentos perecederos, afectando directamente el gasto de los hogares colombianos. De acuerdo con el informe, las altas temperaturas y la reducción de las lluvias afectan dos sectores fundamentales para la inflación: la producción agrícola y la generación eléctrica.

Los antecedentes muestran que durante episodios fuertes de El Niño los aumentos han sido significativos. Entre 2009 y 2010, los precios de la energía llegaron a escalar hasta 18,2%, mientras que durante el fenómeno de 2015 y 2016 los alimentos registraron incrementos de hasta 18,9%. La entidad advirtió que este nuevo choque climático podría trasladar mayores costos a consumidores y empresas, además de afectar el desempeño económico del país.

¿Qué alimentos serían los más afectados?