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El ‘Súper El Niño’ dispararía más los precios de alimentos y energía en Colombia

Un fenómeno de El Niño con 96% de probabilidad podría elevar alimentos y energía hasta 18%, presionando aún más la inflación y el crecimiento económico colombiano.

  • La reducción de lluvias por el fenómeno de El Niño podría afectar la producción agrícola y elevar el precio de varios alimentos básicos. FOTO JULIO CÉSAR ECHEVERRY
    La reducción de lluvias por el fenómeno de El Niño podría afectar la producción agrícola y elevar el precio de varios alimentos básicos. FOTO JULIO CÉSAR ECHEVERRY
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 59 minutos
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Un nuevo informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advirtió que la casi segura llegada de un fenómeno de El Niño fuerte durante el segundo semestre del año podría convertirse en un nuevo factor de presión para la inflación en Colombia.

La alerta surge luego de que el Ministerio de Ambiente y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) señalaran que existe una probabilidad de 96% de que este evento climático se consolide en los próximos meses.

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Según el análisis, el país enfrentaría un escenario complejo debido a que los efectos climáticos coincidirían con un contexto económico ya desafiante por el alto costo de vida.

¿Cómo impactaría la inflación y el bolsillo de los hogares?

Anif explicó que históricamente los fenómenos de El Niño han generado incrementos en los precios de la energía y de los alimentos perecederos, afectando directamente el gasto de los hogares colombianos.

De acuerdo con el informe, las altas temperaturas y la reducción de las lluvias afectan dos sectores fundamentales para la inflación: la producción agrícola y la generación eléctrica.

Los antecedentes muestran que durante episodios fuertes de El Niño los aumentos han sido significativos. Entre 2009 y 2010, los precios de la energía llegaron a escalar hasta 18,2%, mientras que durante el fenómeno de 2015 y 2016 los alimentos registraron incrementos de hasta 18,9%.

La entidad advirtió que este nuevo choque climático podría trasladar mayores costos a consumidores y empresas, además de afectar el desempeño económico del país.

¿Qué alimentos serían los más afectados?

El informe señala que los periodos de sequía elevan especialmente los costos de productos agrícolas que requieren grandes cantidades de agua y que cuentan con pocas alternativas de sustitución.

Entre los alimentos más vulnerables aparecen la papa, el plátano, las frutas frescas, la zanahoria, el arroz, el maíz, la yuca, la cebolla y la arracacha.

Anif explicó que la menor disponibilidad hídrica reduce la productividad agrícola y aumenta los costos de producción, lo que termina reflejándose en mayores precios para los consumidores.

El sector pecuario también enfrentaría presiones

El impacto de El Niño no se limitaría a los cultivos. El sector pecuario también podría registrar afectaciones importantes por cuenta de la escasez de agua y las altas temperaturas.

Productos como la carne de res, la leche y el pescado estarían entre los más expuestos debido a las dificultades para acceder a forraje, la reducción de fuentes hídricas y las alteraciones en las condiciones de los ríos.

El informe concluye que la consolidación de un fenómeno fuerte de El Niño podría convertirse en uno de los principales riesgos inflacionarios para Colombia durante este año.

Entérese: En este mayo, en Medellín hace un calor 3,4 grados más intenso que el promedio habitual: ¿se adelantó El Niño?

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