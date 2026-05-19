El ‘Súper El Niño’ dispararía más los precios de alimentos y energía en Colombia

Un nuevo informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advirtió que la casi segura llegada de un fenómeno de El Niño fuerte durante el segundo semestre del año podría convertirse en un nuevo factor de presión para la inflación en Colombia.
La alerta surge luego de que el Ministerio de Ambiente y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) señalaran que existe una probabilidad de 96% de que este evento climático se consolide en los próximos meses.
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Según el análisis, el país enfrentaría un escenario complejo debido a que los efectos climáticos coincidirían con un contexto económico ya desafiante por el alto costo de vida.