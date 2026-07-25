EPM corre para subir sus embalses antes de que llegue el fenómeno de El Niño

Antioquia está en una carrera contra el tiempo para alistarse para una de las temporadas secas más duras de los últimos 70 años y que amenaza con apagar al país.
El campanazo más reciente fue emitido esta semana por EPM, que anticipándose a ese escenario lanzó una campaña masiva para invitar a sus usuarios a ahorrar desde ya energía y agua, buscando darle un mayor margen al sistema para prepararse para lo peor.
Las cifras no son alentadoras, ya que además de un 97% de probabilidad de ocurrencia del fenómeno de El Niño, las previsiones apuntan a que hay un 81% de probabilidad de que sea muy fuerte.
“Hemos tenido Niños en el transcurso de estos años en los cuales la severidad no ha sido tan extrema como la estamos previendo para este. De acuerdo con las previsiones que tenemos este será el más fuerte desde 1950”, alertó el gerente general de EPM, John Maya Salazar.
Tanto en los embalses que alimentan el sistema de acueducto como los que surten a las centrales de generación de energía se empezó a implementar un plan de acción para incrementar sus reservas de agua.
La cruzada avanza a varios frentes. Al tiempo que EPM está realizando llenados preventivos, también instó a los usuarios a hacer un uso racional tanto de la energía como del acueducto, a raíz de un incremento en la demanda de esos servicios registrado hace poco.