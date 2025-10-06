Superfinanciera confirma opa de Sura sobre Protección; así será la compra de acciones a $40.000

La Superintendencia Financiera de Colombia informó que recibió la solicitud formal para autorizar una oferta pública de adquisición (opa) sobre las acciones ordinarias de Protección S.A., una de las principales administradoras de fondos de pensiones del país.
De acuerdo con el documento oficial firmado por Leyla Thiab Hamdan, directora de Acceso al Mercado de Valores, la entidad señaló: “Informamos que en la fecha esta Superintendencia ha recibido solicitud de autorización de oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias del emisor de la referencia. El precio de compra por cada acción ordinaria del emisor será de $40.000 pesos colombianos, pagaderos en efectivo y en pesos colombianos (COP)”.
La oferta busca adquirir una participación mínima del 6% y máxima del 7,5% de las acciones en circulación de la compañía, según lo estipulado en la comunicación remitida el 6 de octubre de 2025 a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).