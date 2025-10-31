Desempleo para septiembre fue de 8,2% y es la tasa más baja para ese mes desde 2001

En septiembre de 2025, la tasa de desempleo en Colombia fue de 8,2%. Así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística —Dane— en su informe de mercado laboral, en la mañana de este viernes El dato mejoró 0,9 puntos porcentuales frente al 9,1% registrado en el mismo mes del año anterior. De acuerdo con el Dane, la Tasa Global de Participación (TGP) alcanzó el 63,9% en septiembre, mientras que la Tasa de Ocupación (TO) llegó al 58,7%, un punto porcentual más que en el mismo mes de 2024, cuando fue del 57,7%.

A nivel nacional, la cantidad de personas ocupadas aumentó en 714.000 frente a septiembre de 2024, impulsando el empleo en todos los dominios geográficos medidos. Las mayores variaciones se registraron en las 13 principales áreas metropolitanas (2,7%), otras cabeceras (5,7%) y 10 ciudades (4,6%), todas con crecimientos estadísticamente significativos.

Quibdó es la ciudad con mayor desempleo

En cuanto a los resultados por ciudad, Quibdó continúa encabezando la lista con la mayor tasa de desempleo del país, con un registro de 24%, aunque registra una leve mejora de 0,9 puntos porcentuales frente al año anterior. La segunda ciudad con mayor desocupación fue Riohacha, con 14,2%, luego Sincelejo (11,5%) e Ibagué (11,4%), esta última con una disminución estadísticamente significativa.

Medellín vuelve a tener la tasa de desempleo más baja

En contraste, las ciudades con las tasas de desocupación más bajas fueron Medellín Área Metropolitana (6,4%), Villavicencio (6,6%) y Florencia (7,6%), consolidándose como los territorios con mejor desempeño en materia laboral. Le puede gustar: Medellín es la ciudad con menor desempleo de Colombia a julio del 2025, ¿cuánto bajó la tasa? En ese orden, la capital antioqueña se volvió a situar como la de menor desempleo entre las 23 principales ciudades del país medidas por el Dane. La tasa en la ciudad bajó 1,4 puntos al pasar de 7,8% en el trimestre julio- septiembre de 2024 a 6,4% para el mismo periodo de este año. El informe da cuenta que la cifra de personas ocupadas en la ciudad subió a 2,18 millones, mientras que en los mismo meses del año pasado fue de 2,09 millones. Consulte: Preocupa lento avance en la formalización empresarial: 9 de cada 10 micronegocios en Colombia son informales Asimismo, se concluye que 27.759 personas lograron salir del desempleo, ya que la población desocupada fue de 149.014 entre julio y septiembre de este año, pero en el lapso actual es de 176.773.

La brecha de género en el desempleo se reduce a la mitad

Uno de los datos más destacados del reporte del Dane fue la reducción de la brecha de género en el desempleo en Colombia, que pasó de 4,6 puntos porcentuales (p.p.) en septiembre de 2024 a 2,6 p.p. en 2025.