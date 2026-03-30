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Compras con tarjetas de crédito serán más caras en abril por alza de tasa de usura, ¿cuánto aumentó?

La tasa de usura subirá a 26,76% en abril, marcando su tercer aumento en 2026 y elevando el costo del crédito en Colombia.

  • De acuerdo con los datos más recientes de la entidad, con corte al 13 de marzo, las entidades que actualmente operan más cerca de ese techo son Cotelfinanciera (25,5%), Banco Unión (25,5%) y Banco Falabella (25,3%). FOTO: El Colombiano
    De acuerdo con los datos más recientes de la entidad, con corte al 13 de marzo, las entidades que actualmente operan más cerca de ese techo son Cotelfinanciera (25,5%), Banco Unión (25,5%) y Banco Falabella (25,3%). FOTO: El Colombiano
Diario La República
hace 3 horas
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La Superintendencia Financiera certificó la nueva tasa de usura que regirá desde el primero de abril. El indicador, que define el límite máximo de interés para las tarjetas de crédito, quedó en 26,76% para el cuarto mes del año.

La cifra representa un aumento de 1,24 puntos porcentuales frente a marzo (25,5%) y marca el tercer incremento consecutivo en lo corrido de 2026.

De acuerdo con los datos más recientes de la entidad, con corte al 13 de marzo, las entidades que actualmente operan más cerca de ese techo son Cotelfinanciera (25,5%), Banco Unión (25,5%) y Banco Falabella (25,3%).

Por otro lado, los más lejanos a la tasa de usura de abril son: Coopcentral (18,4%), Itaú (18,5%) y Banco Agrario (20,6%)

Puede leer: Utilidades de los bancos crecieron 71% en 2025: Bancolombia y GNB Sudameris, los que más ganaron

La tasa de usura quedó en 26,76% para el cuarto mes del año.
La tasa de usura quedó en 26,76% para el cuarto mes del año.

Tasa de usura en Colombia para abril de 2026

Este resultado se da en un entorno en el que los indicadores macroeconómicos han ajustado sus perspectivas al alza, a pocos días de que se defina el rumbo de la tasa de interés. En la práctica, esto evidencia un encarecimiento del crédito.

De hecho, el economista jefe del Banco de Occidente, David Cubides, explicó que la usura está reaccionando al incremento de 100 puntos básicos en la tasa de interés realizado por la junta directiva del Banco de la República a finales de enero.

Cubides agregó que este aumento implica que productos como las tarjetas de crédito, que están atados a estas tasas, se vuelvan más costosos en su uso. “Justamente el Banco de la República lo que busca es mermar el consumo para controlar la inflación”, afirmó.

Esto sugiere que la tasa de usura podría seguir aumentando en los próximos meses, ya que, según las proyecciones, en la reunión prevista para el martes el Emisor volvería a subir sus tasas por segunda vez en el año, con un incremento estimado entre 75 y 100 puntos básicos.

Además: “Subir tasas fue inevitable para proteger el poder adquisitivo de los colombianos”: gerente del Banrepública

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