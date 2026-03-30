Compras con tarjetas de crédito serán más caras en abril por alza de tasa de usura, ¿cuánto aumentó?

La Superintendencia Financiera certificó la nueva tasa de usura que regirá desde el primero de abril. El indicador, que define el límite máximo de interés para las tarjetas de crédito, quedó en 26,76% para el cuarto mes del año.

La cifra representa un aumento de 1,24 puntos porcentuales frente a marzo (25,5%) y marca el tercer incremento consecutivo en lo corrido de 2026.

De acuerdo con los datos más recientes de la entidad, con corte al 13 de marzo, las entidades que actualmente operan más cerca de ese techo son Cotelfinanciera (25,5%), Banco Unión (25,5%) y Banco Falabella (25,3%).

Por otro lado, los más lejanos a la tasa de usura de abril son: Coopcentral (18,4%), Itaú (18,5%) y Banco Agrario (20,6%)

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