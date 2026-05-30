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La tasa de usura supera el 28% y hará más costosas las compras a crédito para el Mundial

La tasa de usura para el mes del Mundial es de 28,79%, lo que representa un alza de 0,62 puntos frente a mayo; los consumidores deben cuidar su gasto con tarjetas de crédito.

  • La tasa de usura es 1,5 veces la tasa de interés corriente. Por tanto, junio, julio y agosto, meses del Mundial, se tendrán tasas de usura al alza. Foto: Esneyder Gutiérrez
    La tasa de usura es 1,5 veces la tasa de interés corriente. Por tanto, junio, julio y agosto, meses del Mundial, se tendrán tasas de usura al alza. Foto: Esneyder Gutiérrez
Diario La República
hace 3 horas
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La Superfinanciera reveló que la tasa de usura para el mes del Mundial quedó en 28,79%, lo que representa un aumento de 0,62 puntos porcentuales, comparado con el dato de mayo, que llegó a 28,17%.

Los consumidores deben cuidar sus finanzas, pues el tope de interés para compras con tarjetas de crédito completó su sexto mes al alza, con un avance entre enero y junio de 4,43 puntos. En un año, el indicador tuvo un alza de 3,23 puntos, entre junio del año pasado y junio de 2026.

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Diego Palencia, analista financiero, aseguró que la tasa de interés corriente viene en aumento en los últimos meses para controlar la inflación y evitar un choque de oferta causado por el aumento del perfil de riesgo en Colombia.

“La tasa de usura es 1,5 veces la tasa de interés corriente. Por tanto, junio y julio, meses del Mundial, tendremos tasas de usura al alza”, dijo.

David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, aseguró que, en efecto, el aumento de la tasa de usura está ligado al uso de las tarjetas de crédito y, en un contexto mundialista como el de los próximos meses, los consumidores deben usar los plásticos de manera responsable.

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“Muchas entidades ofrecemos estos productos que tienen varios beneficios, que pueden ser aprovechados por los clientes, pero también se deben utilizar de manera responsable en la medida en que las tasas de interés han venido subiendo y es probable que continúen aumentando”, dijo.

Jhon Alexander Torres, gerente de planeación de la Universidad Agustiniana, explicó que la usura no actúa como un freno del consumo en junio, sino como un amplificador del consumo realizado.

“La demanda en periodos de alta carga emocional como el Mundial es estructuralmente inelástica al precio del crédito; es decir, el colombiano no pospone la celebración porque la tasa es alta: la financia de todas formas y absorbe el costo después”, dijo.

El consumo financiado en junio no desaparece del balance del hogar, pero cuando llega julio, luego de la prima, y una vez terminado el torneo, las personas pueden enfrentar una restricción de liquidez real que contrae el consumo ordinario.

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Otras modalidades

La Superfinanciera aseguró que la tasa para el crédito de consumo de bajo monto y crédito productivo de mayor monto se estipuló en 62,1% y 41,06%. También está el crédito productivo rural (33,35%); el crédito productivo urbano (59,93%); el crédito popular productivo rural (72,95%); y el crédito popular productivo urbano (89,73%).

“Se certifica en 19,19% efectivo anual para la vigencia entre el 1 y el 30 de junio de 2026, la cual representa un aumento de 41 puntos básicos (0,41%) frente a la vigente en mayo de 2026 (18,78%)”, aseguró la entidad sobre el crédito de consumo y ordinario para junio.

¿Cómo usar responsablemente el crédito?

Una tarjeta de crédito en la época mundialista puede ser una herramienta para disfrutar de la celebración, pero hay que tener cautela con su uso.

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Bancolombia afirma que es importante revisar el interés mensual que el banco cobra por las compras y los demás costos asociados al producto, como el valor de la cuota de manejo. Conocer los detalles del plástico es el primer paso para tener unas finanzas sanas.

Otro de los consejos es definir las cuotas según el tiempo en que se pagará el bien o el servicio. Una de las claves con las tarjetas de crédito es diferir las cuotas al menor tiempo posible.

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