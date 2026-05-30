La tasa de usura supera el 28% y hará más costosas las compras a crédito para el Mundial

La Superfinanciera reveló que la tasa de usura para el mes del Mundial quedó en 28,79%, lo que representa un aumento de 0,62 puntos porcentuales, comparado con el dato de mayo, que llegó a 28,17%.

Los consumidores deben cuidar sus finanzas, pues el tope de interés para compras con tarjetas de crédito completó su sexto mes al alza, con un avance entre enero y junio de 4,43 puntos. En un año, el indicador tuvo un alza de 3,23 puntos, entre junio del año pasado y junio de 2026.

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Diego Palencia, analista financiero, aseguró que la tasa de interés corriente viene en aumento en los últimos meses para controlar la inflación y evitar un choque de oferta causado por el aumento del perfil de riesgo en Colombia.

“La tasa de usura es 1,5 veces la tasa de interés corriente. Por tanto, junio y julio, meses del Mundial, tendremos tasas de usura al alza”, dijo.

David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, aseguró que, en efecto, el aumento de la tasa de usura está ligado al uso de las tarjetas de crédito y, en un contexto mundialista como el de los próximos meses, los consumidores deben usar los plásticos de manera responsable.

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“Muchas entidades ofrecemos estos productos que tienen varios beneficios, que pueden ser aprovechados por los clientes, pero también se deben utilizar de manera responsable en la medida en que las tasas de interés han venido subiendo y es probable que continúen aumentando”, dijo.

Jhon Alexander Torres, gerente de planeación de la Universidad Agustiniana, explicó que la usura no actúa como un freno del consumo en junio, sino como un amplificador del consumo realizado.

“La demanda en periodos de alta carga emocional como el Mundial es estructuralmente inelástica al precio del crédito; es decir, el colombiano no pospone la celebración porque la tasa es alta: la financia de todas formas y absorbe el costo después”, dijo.

El consumo financiado en junio no desaparece del balance del hogar, pero cuando llega julio, luego de la prima, y una vez terminado el torneo, las personas pueden enfrentar una restricción de liquidez real que contrae el consumo ordinario.

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