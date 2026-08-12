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Banca multilateral y EE. UU. anuncian US$16,7 millones para atender emergencia en Colombia

La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 movilizó a organismos internacionales y al Gobierno de Estados Unidos, que anunciaron recursos por US$16,7 millones para atender las necesidades humanitarias y apoyar la recuperación de las zonas afectadas.

  • La banca multilateral y Estados Unidos anunciaron recursos para Colombia tras el terremoto del 10 de agosto. Ilan Goldfajn, presidente del BID; Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU; Sergio Díaz-Granados, presidente CAF. FOTOS GETTY Y CAMILO SUÁREZ
    La banca multilateral y Estados Unidos anunciaron recursos para Colombia tras el terremoto del 10 de agosto. Ilan Goldfajn, presidente del BID; Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU; Sergio Díaz-Granados, presidente CAF. FOTOS GETTY Y CAMILO SUÁREZ
Diario La República
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 8 horas
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Las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto movilizaron a la comunidad internacional, que comenzó a anunciar recursos y mecanismos de financiación para atender la emergencia y avanzar posteriormente en la reconstrucción de las zonas afectadas.

Mientras gobiernos y organismos supranacionales mostraron su apoyo mediante donaciones, la banca multilateral y el Gobierno de Estados Unidos anunciaron ayudas económicas por US$16,7 millones para la reconstrucción de las ciudades, municipios y vías afectadas por el movimiento telúrico.

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InfogrÃ¡fico
Banca multilateral y EE. UU. anuncian US$16,7 millones para atender emergencia en Colombia

Banca multilateral anuncia recursos para atender la emergencia

El Banco Mundial dispondrá de US$200.000 para asistencia humanitaria y financiamiento contingente. “Presidente y vicepresidente, quiero manifestarles nuestro apoyo técnico con la experiencia en otros lugares del mundo para que Colombia pueda recuperarse de este sismo. Cuente con el apoyo técnico y financiero del Grupo en este camino de recuperación”, señaló Susana Cordeiro, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

El Banco Interamericano de Desarrollo aportará US$500.000 para asistencia humanitaria y evaluación de daños, a manera de recursos no reembolsables.

“Estamos listos para aportar US$500.000 para asistencia humanitaria y evaluación de daños, en recursos no reembolsables, en este duro momento. Toda mi solidaridad con Colombia y su gente tras el terremoto de hoy”, agregó Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

El CAF mantiene su compromiso con el desarrollo y, en este caso, con la recuperación de Colombia luego del terremoto del lunes. Tras anunciar US$9.000 millones para financiar proyectos de energía, infraestructura para la productividad, inclusión social y fortalecimiento territorial entre 2026 y 2030, la entidad donará US$500.000 como respuesta al terremoto.

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“Hay que responder con actos de solidaridad. Por eso, desde los fondos de desarrollo social y humano del banco estamos ofreciendo una donación de US$500.000 para atender la ayuda humanitaria que se requiere en estos momentos. Nos ponemos a disposición del Gobierno colombiano para acompañar los esfuerzos de reconstrucción”, señaló Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del CAF.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó que la administración Trump comprometerá US$15,5 millones en fondos para refugios de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones del terremoto.

Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU., comentó que el gobierno norteamericano está monitoreando de cerca la evolución de los efectos del terremoto y resaltó que la Casa Blanca está dispuesta a apoyar la reconstrucción.

Opciones de financiamiento para la reconstrucción

Ahora, las donaciones no son la única fuente de recursos con la que cuenta el gobierno para atender los estragos que dejó el terremoto, pues la banca multilateral también ofreció créditos por US$750 millones entre el Banco Mundial y el Grupo BID.

El primero de ellos es una línea de crédito por US$450 millones por parte del Banco Mundial que, en palabras del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, estaría lista al final de la semana. La alternativa de financiamiento que ofreció el Grupo BID asciende a US$300 millones, bajo el título de financiamiento contingente para emergencias.

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“Toda mi solidaridad con Colombia y con las comunidades afectadas por el terremoto. Hablé con el presidente Abelardo de la Espriella para transmitirle personalmente este mensaje y conversar sobre la respuesta ante la emergencia. Colombia cuenta con el Grupo BID con hasta US$300 millones en financiamiento contingente para emergencias”, concluyó Goldfajn.

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