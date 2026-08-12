Banca multilateral y EE. UU. anuncian US$16,7 millones para atender emergencia en Colombia

Las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto movilizaron a la comunidad internacional, que comenzó a anunciar recursos y mecanismos de financiación para atender la emergencia y avanzar posteriormente en la reconstrucción de las zonas afectadas.
Mientras gobiernos y organismos supranacionales mostraron su apoyo mediante donaciones, la banca multilateral y el Gobierno de Estados Unidos anunciaron ayudas económicas por US$16,7 millones para la reconstrucción de las ciudades, municipios y vías afectadas por el movimiento telúrico.
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