Estos son los trabajadores a los que no les aplica la reducción de la jornada laboral a 42 horas

Debido a la implementación gradual de la Ley 2101 de 2021, este 15 de julio se cumple el plazo para aplicar la reducción de la jornada laboral en Colombia a 42 horas semanales, una medida que a pesar de estar ligada a un amplio sector de trabajadores, no aplica a todos los empleados.

La jornada laboral en Colombia ha pasado de 48 a 42 horas semanales tras una reducción gradual que se ha hecho desde el 2023 cuando dicha disminución fue de una hora, luego en el 2024 otra hora y la última fue en el 2025 llegando a 44 horas. Ya el plazo para que los empleadores apliquen las jornadas de 42 horas se cumplen este año, generando algunos cambios.

Estas modificaciones de la jornada laboral están centradas en el sector privado y deja fuera a diversos grupos de trabajadores por la naturaleza de su vinculación o funciones.

Uno de los grupos de trabajadores que están exentos de la reducción de la jornada laboral son los servidores públicos y trabajadores oficiales, pues la ley aprobada en el gobierno de Iván Duque modificó el Código Sustantivo del Trabajo, que rige al sector privado.

Los empleados del Estado se rigen por el Decreto Ley 1042 u otros regímenes especiales, por lo que su jornada no cambia automáticamente a menos que se emita una norma específica para su sector. Esto incluye a miembros de la Fuerza Pública, congresistas y funcionarios con estatutos propios.

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Los contratistas por prestación de servicios también están exentos de dicha reducción, ya que, al ser una vinculación de carácter civil o comercial y no laboral, no están sujetos a una jornada máxima legal; su disponibilidad depende de lo pactado en el contrato.

Quienes ocupan puestos de alta gerencia o administración, o bien conocidos como cargos de dirección, confianza y manejo, también están excluidos de la jornada máxima legal debido a que su labor exige disponibilidad según las necesidades de la empresa.

Las 42 horas semanales tampoco aplican para el personal de vigilancia con regímenes especiales, sobre todo aquellos que residen en el sitio de trabajo, pues la ley permite pactar turnos de hasta 12 horas diarias y 60 semanales en este sector, por lo que la reducción general no modifica estos esquemas automáticamente.