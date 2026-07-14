Fundador de Totto revela cómo pasó de la crisis a ser una marca global: “Lo que hicimos fue prepararnos para lo peor”

El fundador de la marca Totto, Yonatan Bursztyn, reconoció la realidad de su negocio y dio detalles sobre cómo superó las crisis en la compañía. También adelantó los detalles sobre su retiro tras años frente a la reconocida marca.

Desde 1985, Bursztyn ha estado al frente de una de las fabricantes de bolsos más reconocidas de Colombia. A partir de 1988, cuando se presentaron los primeros morrales en la Feria Internacional de Bogotá, Totto ha estado en la memoria de los colombianos.

Sin embargo, en ese caminar como compañía, el empresario ha superado diferentes crisis; así lo reconoció en entrevista con la revista Forbes, donde habló sobre cómo dejó atrás los tiempos de dificultad.

Una de esas primeras crisis la vivió en la década de 1990, cuando, según le relató a la revista especializada, hizo un mal negocio comprando unos lotes en la zona franca de Fontibón, al occidente de Bogotá. Debido a las bajas ventas y los intereses altos en la adquisición de los terrenos, la internacionalización se dio más como una necesidad que como un sueño.

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Bursztyn se expandió con sus morrales a Costa Rica y continuó en Venezuela y Ecuador. En la actualidad, este último se mantiene como su mercado más importante, superando a países como Guatemala y España.

Respecto a esta internacionalización, el empresario destacó con el medio mencionado su enfoque optimista. “No pensaba demasiado en los riesgos, sino en qué debía hacer para no fracasar. Entonces, en lugar de decir: “¿Qué pasa si no vendo? ¿Qué pasa si no gusta el producto?”, yo decía: “¿A dónde voy a mostrar el producto? ¿Qué tengo que hacer para vender más?”, resaltó.

Pero el periodo más difícil llegó en 2020 con la pandemia, la cual llevó al cierre de tiendas y bajas ventas en los puntos físicos. Sobre eso, mencionó una filosofía de preparación y resiliencia. “Lo que hicimos, como dice la frase, fue prepararnos para lo peor y esperar lo mejor”.