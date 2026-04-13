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Ultimátum de Trump a Irán y bloqueo de Ormuz eleva el petróleo a US$100 y tensiona el suministro global

El ultimátum de Estados Unidos a Irán expira sin claridad sobre el bloqueo, mientras crece el riesgo para el suministro global.

  • El estrecho de Ormuz es clave para el tránsito de petróleo y gas a nivel mundial. FOTO: GETTY
    El estrecho de Ormuz es clave para el tránsito de petróleo y gas a nivel mundial. FOTO: GETTY
Agencia AFP
Colprensa
hace 3 horas
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El vencimiento del plazo fijado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para iniciar un bloqueo en el estrecho de estrecho de Ormuz, abrió un nuevo capítulo de tensión con Irán, en medio de un frágil alto el fuego y sin claridad sobre la ejecución real de la medida.

El mandatario había advertido que “Estados Unidos bloqueará los barcos que entren o salgan de los puertos iraníes”, como parte de su presión para que Teherán reabra esta vía marítima clave, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo.

Sin embargo, tras expirar el plazo, no se confirmó de inmediato un despliegue efectivo.

La amenaza elevó la tensión geopolítica. Trump aseguró que cualquier embarcación iraní que se acerque al bloqueo será “eliminada”, mientras que Irán respondió que atacaría puertos en el Golfo Pérsico si sus instalaciones son intervenidas, calificando la acción estadounidense como un “acto de piratería”.

Le puede interesar: Trump ordena el bloqueo naval del estrecho de Ormuz tras fallidas negociaciones con Irán

Mercados reaccionan con volatilidad y temor energético

El impacto fue inmediato en los mercados. El precio del crudo Brent se acercó a los US$100 por barril, mientras que el WTI superó los US$101, reflejando el temor de los inversionistas a una interrupción en el suministro global.

En paralelo, las bolsas asiáticas cerraron en terreno negativo, afectadas por la incertidumbre tras el colapso de las conversaciones de paz entre ambos países en Islamabad.

El diálogo, liderado por el vicepresidente estadounidense JD Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, fracasó por desacuerdos sobre el programa nuclear iraní.

El deterioro de las negociaciones pone en riesgo el alto el fuego alcanzado días atrás y revive el fantasma de una escalada mayor en una de las zonas más sensibles para la seguridad energética mundial.

Lea más: Trump dice que EE. UU. comenzará a “destruir” minas navales en el estrecho de Ormuz

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