Ultimátum de Trump a Irán y bloqueo de Ormuz eleva el petróleo a US$100 y tensiona el suministro global

El vencimiento del plazo fijado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para iniciar un bloqueo en el estrecho de estrecho de Ormuz, abrió un nuevo capítulo de tensión con Irán, en medio de un frágil alto el fuego y sin claridad sobre la ejecución real de la medida.

El mandatario había advertido que “Estados Unidos bloqueará los barcos que entren o salgan de los puertos iraníes”, como parte de su presión para que Teherán reabra esta vía marítima clave, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo.

Sin embargo, tras expirar el plazo, no se confirmó de inmediato un despliegue efectivo.

La amenaza elevó la tensión geopolítica. Trump aseguró que cualquier embarcación iraní que se acerque al bloqueo será “eliminada”, mientras que Irán respondió que atacaría puertos en el Golfo Pérsico si sus instalaciones son intervenidas, calificando la acción estadounidense como un “acto de piratería”.

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