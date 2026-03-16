Hot Sale Colombia 2026: encuentre vuelos baratos y descuentos de hasta 70% en viajes, tecnología y moda

El comercio electrónico en Colombia vive uno de sus momentos más intensos del año con la llegada del Hot Sale Colombia 2026, una jornada digital que se realiza entre el 16 y el 20 de marzo y que reúne a más de 80 marcas con promociones en diferentes categorías. Durante estos cinco días, los consumidores podrán encontrar descuentos, facilidades de pago y beneficios especiales en sectores como tecnología, moda, electrodomésticos, turismo, belleza y hogar. La iniciativa busca dinamizar las ventas en línea en Colombia y seguir ampliando la adopción del comercio electrónico entre los colombianos. Conozca más: Comercio electrónico en Colombia alcanzó $145,4 billones en 2025 y marcó récord histórico Según datos del sector, el comercio electrónico en Colombia ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, impulsado por la expansión de los pagos digitales, mejoras en logística y una mayor confianza de los consumidores en las compras por internet. Eventos como el Hot Sale suelen generar picos de tráfico en plataformas digitales y un aumento significativo en las ventas, además de abrir nuevas oportunidades para que las empresas fortalezcan su relación con los compradores. Para la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, este tipo de eventos son clave para fortalecer el ecosistema digital del país. “La jornada se ha consolidado como una de las más relevantes para el comercio electrónico en Colombia, porque no solo impulsa las ventas digitales, sino que también fortalece la confianza de los consumidores y promueve la participación de más empresas en el ecosistema”, afirmó María Fernanda Quiñones, presidenta ejecutiva del gremio.

Viajes y turismo: descuentos de hasta 70% en vuelos, hoteles y paquetes

Uno de los sectores con mayor movimiento durante el Hot Sale es el turismo. Entre las compañías participantes está Despegar, que anunció descuentos de hasta 70% en productos de viaje y la posibilidad de pagar en hasta tres cuotas sin interés. “El Hot Sale es una de las oportunidades más importantes del año para que más colombianos puedan planificar y concretar sus viajes. Estamos viendo un creciente interés por aprovechar grandes eventos internacionales, como el fútbol o los recitales, que motivan a los viajeros a organizar nuevas experiencias”, explicó Pablo Jaitman, representante de la compañía. El ejecutivo señaló que una de las estrategias de ahorro más utilizadas por los viajeros es la compra de paquetes hacia destinos del Caribe con hoteles todo incluido. Al combinar vuelo y alojamiento en una sola compra, estos paquetes pueden generar ahorros de hasta 30% frente a reservar cada servicio por separado. Otra de las agencias que participa en el evento es Viajes Falabella, que ofrece promociones de hasta 70% en diferentes destinos. Entre las ofertas destacan paquetes turísticos a Panamá desde $1.950.000 por persona, que incluyen vuelo y hotel por cinco días. Además, los usuarios podrán encontrar más de 1,5 millones de hoteles con descuentos de hasta 70%, junto con beneficios adicionales como niños gratis, reserva ahora y paga después o cancelación sin costo. “El Hot Sale es una jornada muy especial para nosotros como agencia. El turismo es una de las categorías más dinámicas durante los días de descuento y esto nos permite acercarnos a los colombianos y conectarlos con sus viajes soñados a precios accesibles”, afirmó Daniel Figueroa, vocero de la empresa.

Hot Sale 2026.

Descuentos en Avianca con tiquetes desde $48.500 en el Hot Sale

La alta competencia en el sector de la aviación también se refleja en las promociones de vuelos. Una de las aerolíneas que lanzó ofertas especiales es Avianca, que activó su estrategia “Red de Precios Bajos” con el objetivo de fortalecer su presencia en el Aeropuerto Internacional José María Córdova y conectar a Medellín con destinos clave del país. También lo hizo en Bogotá, en El Dorado. La aerolínea ofrece tarifas desde $48.500 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos, para compras realizadas hasta el 20 de marzo y viajes programados hasta junio de 2026. Dentro de las rutas destacadas desde Medellín se encuentran Pereira y Armenia, con tarifas desde $119.300 por trayecto, posicionándose como la opción más económica para viajar al Eje Cafetero. Cali con tiquetes desde $133.500 hacia la llamada “Sucursal del Cielo”. Barranquilla y Bucaramanga, con precios desde $139.700 en rutas clave para el comercio y el turismo. Bogotá y Montería, con tarifas desde $147.600 para estas conexiones estratégicas. En paralelo, la aerolínea lanzó una campaña de Venta Flash, con compras disponibles hasta el 18 de marzo y vuelos para el mes de mayo, buscando incentivar el turismo nacional antes de la temporada alta de mitad de año.

Siga leyendo: Conozca las aerolíneas que retomaron vuelos de Colombia a Venezuela tras reactivación del espacio aéreo

JetSMART celebra aniversario con vuelos desde $42.100

Otra aerolínea que entró a la competencia de precios es JetSMART, que lanzó su campaña “Vamos Volando” para celebrar dos años de operación en Colombia. Dentro de su promoción principal ofrece descuentos de hasta 75% en vuelos nacionales. Los tiquetes pueden encontrarse desde $42.100 por trayecto, precio final que ya incluye tasas e impuestos. Uno de los ejemplos de ruta promocionada es Medellín–Santa Marta. Los viajeros también podrán utilizar millas AAdvantage desde 1.400 millas más impuestos para redimir algunos trayectos. Las condiciones de la promoción incluyen: -Fechas de viaje entre el 6 de abril y el 30 de septiembre de 2026. -Vigencia de compra hasta el 17 de marzo de 2026 a las 10:00 a. m. -Disponibilidad limitada a 100 asientos. En paralelo, la aerolínea lanzó el SMART Sale, una campaña que se extiende desde el 13 de marzo a las 10:00 a. m. hasta el 20 de marzo a las 10:00 p. m. En esta jornada los descuentos alcanzan hasta 71% en vuelos nacionales, con trayectos desde $49.300, y hasta 22% en rutas internacionales con precios desde $557.500. Los viajes pueden realizarse entre el 6 de abril y el 30 de septiembre de 2026 para destinos nacionales, y entre el 7 de abril y el 30 de septiembre para rutas internacionales. La conexión entre Bogotá y Santiago de Chile tiene un periodo extendido hasta el 31 de marzo de 2027. Entérese: ¿Bajarán los tiquetes de avión en 2026, tras caída del dólar y petróleo?

LATAM lanza su Cyber con descuentos de hasta 70%

La aerolínea LATAM Airlines también se sumó a la temporada de promociones con su campaña Cyber LATAM, que ofrece hasta 70% de descuento en tiquetes. Las tarifas están disponibles para comprar entre el 16 y el 20 de marzo de 2026 en su página web. Entre los beneficios adicionales se encuentra la posibilidad de acumular millas del programa LATAM Pass. La aerolínea también busca consolidar al Aeropuerto Internacional José María Córdova como un punto estratégico de conectividad para Antioquia. Entre las ofertas nacionales se destacan San Andrés, desde $126.400 por trayecto con un descuento del 55%. Asimismo, Montería con tarifas desde $126.190. Cali con precios cercanos a $133.000. Barranquilla desde $140.000. Y Bogotá con vuelos desde $147.610. En el mercado internacional, LATAM ofrece conexiones hacia varios destinos de Sudamérica entre abril y junio. Entre ellos, Lima desde $820.120 en vuelo directo. Asunción y Montevideo con tarifas entre $862.840 y $897.950. Y Antofagasta desde $924.250. Las tarifas incluyen tasas e impuestos, aunque pueden variar dependiendo de la ciudad de origen. Además: Descuentos: todo lo que debe saber del HotSale y las marcas que ofrecerán rebajas hasta del 70 %

Mercado Libre y Adidas también entran a la jornada de descuentos