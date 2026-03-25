Así fue el choque entre Petro y el sindicato de Ecopetrol por supuesta alianza con el uribismo

La Unión Sindical Obrera (USO) salió al paso de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien cuestionó una supuesta cercanía del sindicato con sectores del uribismo en medio de la discusión sobre la permanencia de Ricardo Roa en Ecopetrol. El jefe de Estado manifestó que no veía con buenos ojos la existencia de una posible convergencia de intereses entre el movimiento sindical y sectores políticos de oposición, en referencia a las críticas que han surgido desde la USO frente a la dirección de la petrolera y su advertencia de un paro de trabajadores si no se aparta a Roa. Puede leer: Junta directiva de Ecopetrol ratificó a Ricardo Roa como presidente pese a presión de la USO y accionistas “La USO puede moverse y está en su derecho, pero no me parece bien una alianza entre el movimiento obrero y su organización convertida en empresa de tercerización y el uribismo que se juntan ahora para lo mismo”, afirmó el presidente Petro.

Sindicato niega vínculos políticos y reivindica su papel histórico

Frente a estos señalamientos, la USO rechazó de manera categórica cualquier relación con el uribismo y defendió su trayectoria. “La USO no es una empresa de tercerización. Hemos luchado históricamente contra esta práctica que precariza el trabajo”, indicó.

De igual forma, aseguró que ha mantenido una postura crítica frente a ese sector político y recordó que impulsó paros en el pasado para evitar procesos de privatización de la petrolera estatal. Relacionado: USO envía carta a junta de Ecopetrol y reafirma que Ricardo Roa debe salir o habrá movilización nacional

Cuestionamientos por el manejo de Ecopetrol

En su pronunciamiento, el sindicato cuestionó la continuidad de Roa, al señalar que existen riesgos asociados a su permanencia en el cargo. Incluso mencionó posibles consecuencias si autoridades internacionales llegaran a tomar decisiones financieras que impacten a la empresa. La USO también aclaró que el control de la compañía no pasaría a manos de sectores de oposición, ya que la designación de un eventual reemplazo corresponde a la Junta Directiva, donde el Gobierno cuenta con mayoría. En ese contexto, reiteró que su objetivo principal es proteger a Ecopetrol, así como la soberanía energética del país y los derechos de los trabajadores.

Petro insiste en transición energética y advierte pérdidas