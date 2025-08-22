En medio de la tensión entre Colombia y Perú se celebra la V Cumbre Amazónica: ¿qué acordaron los dos países?

En medio de las tensiones entre Perú y Colombia por la soberanía de la isla Santa Rosa de Loreto, ubicada en la triple frontera amazónica, se celebra este 22 de agosto, la V Cumbre Amazónica.
En la anoche del jueves llegaron a Bogotá el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, y la vicepresidenta de Ecuador, María José Pinto, para sumarse al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en la V Cumbre Amazónica, que se celebrará este 22 de agosto en la capital colombiana.
Los jefes de Estado y altos funcionarios fueron recibidos por la canciller encargada de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Rodríguez. El encuentro busca consolidar un compromiso común por una Amazonía viva, protegida y sostenible, en la ruta hacia la COP30.