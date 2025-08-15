Hocol, filial de Ecopetrol, rechaza acusaciones de su expresidente y niega supuesto espionaje: aquí los detalles

La petrolera Hocol emitió un extenso comunicado en el que desmintió las afirmaciones hechas por su expresidente, Luis Enrique Rojas Cuéllar, a través de un documento titulado “El alto costo que debo pagar por haber liderado Hocol con integridad, honestidad, transparencia y rectitud”. Rojas denunció una Ricardo Roa de amenazas, espionaje y presunta corrupción. Según Hocol, sus señalamientos“carecen de veracidad” y contienen “acusaciones infundadas”que afecta el buen nombre de la compañía y de la petrolera estatal.

Reservas y contratos de gas

Uno de los principales señalamientos de Rojas fue que en 2020 las reservas de los campos Chuchupa y Ballena, adquiridas a Chevron, se incrementaron de 10 a 40 millones de barriles equivalentes de petróleo (MBEP) de manera técnica y comercialmente errada, lo que habría generado posteriores desincorporaciones y riesgos de penalidades por US$180 millones.

Hocol calificó esa acusación como falsa y recordó que“en el proceso para calcular las reservas, Hocol se basa estrictamente en las metodologías establecidas por la US Securities and Exchange Commission (SEC), que garantizan la confiabilidad y transparencia de los datos”. La empresa insistió en que todas las reservas son certificadas por auditores internacionales “reconocidos e independientes” y que el proceso “está alineado y supervisado por el Grupo Ecopetrol” cumpliendo con los estándares internacionales. En cuanto a los contratos de gas, Hocol explicó que estos “han sido suscritos por las distintas áreas internas responsables desde el año 2013, siguiendo la estrategia comercial definida y que responde a las condiciones del mercado” y que todos se pactaron “a precios competitivos y en cantidades amparadas en reservas probadas con soportes técnicos, económicos y regulatorios”. Además, la empresa aclaró que en la gestión de yacimientos es natural que existen riesgos técnicosque puedan impactar las reservas, pero que “a la fecha, no se ha materializado ningún incumplimiento contractual que implique penalidades” y que es falso que haya habido exposición a pérdidas de 180 millones de dólares.

Producción y resultados operativos

Rojas también sostuvo que 2024 fue el tercer año de mayor producción en 17 años y que para julio se había producido una caída de más de 5.000 barriles equivalentes diarios, lo que significaría una pérdida anual de US$126 millones. Le puede gustar: En tres años de Petro las ganancias de Ecopetrol bajaron $8,5 billones Hocol desmintió esa versión y precisó que “durante los últimos 17 años la producción más alta ocurrió en octubre de 2020 con 40.156 barriles de petróleo equivalente por día, seguida por febrero de 2021 con 39.998 y enero de 2021 con 39.510”. La petrolera indicó que, al contrario de lo dicho por Rojas, no ha registrado caídas abruptas y que actualmente mantiene un promedio de 35.672 barriles de petróleo equivalente por día, “767 barriles por encima del cierre promedio de 2024”.

Micrófono y cámaras ocultas para espiar al expresidente de Hocol

Otra de las denuncias del exdirectivo fue que en agosto de 2024 una inspección privada habría detectado posibles micrófonos o cámaras ocultas en su oficina, los cuales supuestamente fueron retirados antes de una segunda revisión.

Hocol respondió que “todas las visitas de seguridad deben ser debidamente anunciadas y coordinadas previamente con el Área de Seguridad de Hocol”. Confirmó que Rojas gestionó por su cuenta la visita de dos analistas, pero “dicha visita no arrojó resultados ni evidencias de la presencia de dispositivos de vigilancia”. Posteriormente, la empresa realizó una evaluación adicional de seguridad que tampoco encontró “evidencia alguna de micrófonos, cámaras o interceptaciones”.

Gobierno corporativo y despidos de directivos

Rojas también denunció presuntas violaciones a procedimientos internos en la desvinculación de personal directivo. Hocol negó esa acusación y aseguró que cuenta con “un sistema de delegaciones internas” que permite tomar decisiones conforme a sus estatutos, los cuales facultan a la Junta Directiva para nombrar o remover al presidente. Lea también: Ganancias de Ecopetrol están en el nivel más bajo desde pandemia, ¿qué está pasando? La compañía afirmó que en todos los casos de cambios en la alta dirección “se suscribió un documento que refleja el mutuo acuerdo para la finalización del contrato de trabajo”, por lo que “no ocurrieron despidos injustificados” ni se violaron políticas internas.

¿Cifras de utilidades cuestionables?