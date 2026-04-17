El Retiro, Envigado y La Ceja lideran la valorización inmobiliaria en Antioquia durante 2025

De acuerdo con cifras de La Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, El Retiro (11,6%), Envigado (7,5%) y La Ceja (7,1%) fueron los municipios con mayor valorización del suelo en 2025, liderando el comportamiento del mercado en el departamento.
Estos resultados reflejan una tendencia en la que los territorios cercanos al Valle de Aburrá, especialmente en el Oriente antioqueño, ganan protagonismo por su calidad de vida, desarrollo urbano y atractivo para vivienda.
Sin embargo, no fueron los únicos. Otros municipios del Oriente como Rionegro (6,2%), Carmen de Viboral (0,9%) y Guarne (0,6%) también mostraron dinámicas positivas de valorización, reforzando el posicionamiento de esta subregión como uno de los principales polos inmobiliarios de Antioquia.
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