Le dicen a Petro que durante su gobierno 580.000 “pendejos”, como los llamó, han comprado vivienda nueva; una caída del 32%

Durante el gobierno de Gustavo Petro, 579.629 “pendejos” han comprado vivienda nueva en Colombia. Y es que, este fue el calificativo que el mandatario nacional le dio a las personas que están adquiriendo casa en el país y esta se volvió viral tras la polémica frase del mandatario, “pendejo el que compre una casa hoy”, durante un Consejo de Ministros hace un par de semanas y que terminó tomando otro sentido cuando se pone en contexto: sector. El dato fue recopilado por Andrés Giraldo, CEO de Growth Lab y experto en el sector inmobiliario, quien explica en diálogo con EL COLOMBIANO que se trata del número de personas que han comprado vivienda nueva entre agosto de 2022 y febrero de 2026. Y si a eso se le sumaran las transacciones de vivienda usada, el universo sería mucho mayor. Pero más allá de la cifra, Giraldo pone el foco en el argumento que detonó la controversia: las tasas de interés. Pues hoy día rondan el 12%, un nivel que, según el análisis, no es atípico en la historia del crédito hipotecario en Colombia. “Si uno mira cuántas personas han comprado vivienda con tasas alrededor del 12%, son millones”, explica. Le puede interesar: Colombianos ganan en promedio $41 millones al año con rentas cortas: ya hay más de 116.000 alojamientos

Un sector golpeado, pero resiliente

En ese sentido, insiste en que comprar vivienda nunca ha sido una decisión fácil. Por el contrario, es un compromiso de largo plazo que puede tomar entre 10 y 15 años. “Comprar vivienda es casi como ir a Neptuno”, dice, para ilustrar la magnitud del esfuerzo financiero que implica para pagar un hogar promedio, comparándolo con lo que tardaría en llegar el humano a dicho planeta. Las cifras desagregadas muestran que de las más de 579.000 viviendas vendidas en este periodo, 58.027 corresponden a VIP, 336.740 a VIS y 184.862 a No VIS, lo que confirma que la mayor parte de las compras proviene de hogares que deben organizar sus ingresos, ahorrar durante años para la cuota inicial y asumir créditos en condiciones exigentes.

Por eso, el mensaje de fondo es otro. “Quien compra vivienda en este contexto no es un pendejo”, plantea Giraldo, al explicar que se trata de personas que están priorizando una inversión de largo plazo sobre el consumo inmediato, incluso en medio de tasas altas. Conozca también: Ola de reclamos a Petro por decir que el que compre vivienda hoy es un “pendejo” y frenar Mi Casa Ya

Menos dinamismo que en el gobierno anterior

Sin embargo, las cifras también muestran una desaceleración frente al periodo de Iván Duque. Aunque el volumen es significativo, es menor frente al gobierno Duque, con todo y pandemia por covid-19, cuando se vendieron 852.144 viviendas nuevas entre agosto de 2018 y junio de 2022. La diferencia marca una desaceleración. Eso equivale a una reducción de aproximadamente 31,97%, pero cabe tener en cuenta que al actual Gobierno le restan algunos meses, sin embargo el margen es muy amplio. El contraste es más evidente cuando se mira la dinámica de los hogares. Hace cerca de 10 años, Colombia tenía unos 13 millones; hoy supera los 18,5 millones. Sin embargo, el país sigue vendiendo alrededor de 170.000 viviendas nuevas al año, prácticamente el mismo nivel de hace una década. Es decir, hay más familias, pero menos vivienda nueva por hogar. También puede leer: ¿“Efecto Petro”? Informe advierte deterioro que sus decisiones le han causado al sector vivienda

Una necesidad que no da espera