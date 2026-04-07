Le dicen a Petro que durante su gobierno 580.000 “pendejos”, como los llamó, han comprado vivienda nueva; una caída del 32%

Durante el gobierno de Gustavo Petro, 579.629 “pendejos” han comprado vivienda nueva en Colombia. Y es que, este fue el calificativo que el mandatario nacional le dio a las personas que están adquiriendo casa en el país y esta se volvió viral tras la polémica frase del mandatario, “pendejo el que compre una casa hoy”, durante un Consejo de Ministros hace un par de semanas y que terminó tomando otro sentido cuando se pone en contexto: sector.
El dato fue recopilado por Andrés Giraldo, CEO de Growth Lab y experto en el sector inmobiliario, quien explica en diálogo con EL COLOMBIANO que se trata del número de personas que han comprado vivienda nueva entre agosto de 2022 y febrero de 2026. Y si a eso se le sumaran las transacciones de vivienda usada, el universo sería mucho mayor.
Pero más allá de la cifra, Giraldo pone el foco en el argumento que detonó la controversia: las tasas de interés. Pues hoy día rondan el 12%, un nivel que, según el análisis, no es atípico en la historia del crédito hipotecario en Colombia. “Si uno mira cuántas personas han comprado vivienda con tasas alrededor del 12%, son millones”, explica.
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