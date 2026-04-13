Volkswagen sufre caída global en ventas: desplome en China y aranceles frenan al gigante alemán

El gigante alemán Volkswagen atraviesa este año una fuerte presión operativa por la caída de ventas en China, la creciente competencia de vehículos eléctricos asiáticos y el impacto de los aranceles en Estados Unidos. Este contexto se reflejó en sus resultados del primer trimestre, cuando reportó una disminución de 4% en sus ventas globales, con un total de 2,05 millones de vehículos entregados. El impacto fue particularmente fuerte en sus dos principales mercados. En China, las entregas cayeron 15%, mientras que en Estados Unidos descendieron cerca de una quinta parte, afectando especialmente las ventas de vehículos eléctricos. Puede leer: Volkswagen recortará 50.000 empleos ante los aranceles de Trump y la competencia china

Europa y Sudamérica amortiguan parcialmente la caída Volkswagen

Y si bien en otras regiones los resultados de la compañía mostraron un desempeño positivo, con un crecimiento de 4,2% en Europa Occidental y de 7% en Sudamérica, estos avances solo compensaron parcialmente las caídas en sus mercados clave.

Competencia china intensifica presión sobre fabricantes europeos

El retroceso de Volkswagen se suma a una tendencia más amplia en la industria automotriz europea. Mercedes-Benz Group AG reportó recientemente una caída del 27% en sus ventas trimestrales, evidenciando la pérdida de terreno frente a fabricantes locales en China. Entérese: ¿Por qué crecen tanto los vehículos eléctricos en Colombia? Hay 267% más que hace un año Empresas como BYD y Geely Automobile Holdings Ltd. han ganado protagonismo al ofrecer vehículos cada vez más sofisticados a precios competitivos, erosionando la posición histórica de las marcas europeas. En este contexto, marcas del grupo como Skoda evalúan salir del mercado chino ante el auge de los vehículos eléctricos locales, mientras Porsche enfrenta una menor demanda en el segmento premium.

Estrategia “En China, para China” busca recuperar terreno

Para responder a estos desafíos, Volkswagen avanza en su estrategia “En China, para China”, enfocada en desarrollar vehículos adaptados a las preferencias del consumidor local. La compañía ha establecido alianzas con fabricantes chinos como Xpeng Inc., mientras su marca Audi colabora con Saic Motor Corp. en el desarrollo de nuevos modelos eléctricos sobre plataformas específicas para ese mercado. Vea aquí: Venta de carros de lujo creció 32,4% en el país en lo que va del 2026

Ofensiva de vehículos eléctricos y nuevos lanzamientos en China

Durante el evento Auto China 2026 en Pekín, el grupo presentó una de sus mayores ofensivas de producto hasta la fecha, con cuatro estrenos mundiales y una nueva generación de vehículos eléctricos desarrollados localmente. Según Oliver Blume, CEO del Grupo Volkswagen, la estrategia busca consolidar a la compañía como referente tecnológico global, aprovechando el potencial innovador del mercado chino. Por su parte, Ralf Brandstätter, miembro del comité ejecutivo de Volkswagen AG para China y presidente y CEO de Volkswagen Group China, aseguró que en menos de 36 meses se ha desarrollado una nueva cartera de productos para ese país y que, a partir de 2026, el grupo lanzará en promedio un vehículo cada dos semanas. Solo en 2026, Volkswagen prevé introducir más de 20 nuevos vehículos electrificados —incluyendo modelos 100% eléctricos, híbridos enchufables y de autonomía extendida— junto con versiones actualizadas de motores de combustión. Le interesa: El Tesla Model Y fue el carro más vendido en Colombia en marzo destronando a Renault y Kia

Innovación tecnológica y apuesta por la inteligencia artificial