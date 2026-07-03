Clic aumenta 20% su oferta de vuelos desde Medellín y anuncia beneficios para viajeros: estas son las rutas

La aerolínea Clic anunció un incremento del 20% en su oferta de vuelos desde Medellín, como parte de una estrategia para fortalecer la conectividad regional de Colombia. La expansión será posible gracias al fortalecimiento de su flota de aviones y de su capacidad operativa, lo que permitirá ofrecer más sillas, nuevos horarios y mayores opciones de conexión desde el aeropuerto Olaya Herrera.
Con esta decisión, la compañía ampliará la oferta en rutas que conectan a Medellín con algunos de los principales destinos del país, entre ellos Bogotá, Cali, Bucaramanga, Pereira, Montería, Quibdó, Tolú, Bahía Solano y Nuquí.
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El objetivo es brindar a los pasajeros una mayor disponibilidad de vuelos y una mayor flexibilidad para planificar sus desplazamientos dentro del territorio nacional.