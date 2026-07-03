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Clic aumenta 20% su oferta de vuelos desde Medellín y anuncia beneficios para viajeros: estas son las rutas

La ampliación de su flota y el fortalecimiento de su capacidad operativa permitirán a la aerolínea aumentar en un 20% su oferta de vuelos desde Medellín hacia destinos como Bogotá, Cali, Bucaramanga, Pereira, Montería, Quibdó, Tolú, Bahía Solano y Nuquí, entre otros.

  • La expansión será posible gracias al fortalecimiento de su flota de aviones y de su capacidad operativa, lo que permitirá ofrecer más sillas, nuevos horarios y mayores opciones de conexión desde el aeropuerto Olaya Herrera. Foto: Cortesía
    La expansión será posible gracias al fortalecimiento de su flota de aviones y de su capacidad operativa, lo que permitirá ofrecer más sillas, nuevos horarios y mayores opciones de conexión desde el aeropuerto Olaya Herrera. Foto: Cortesía
Alejandra Zapata Quinchía
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 2 horas
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La aerolínea Clic anunció un incremento del 20% en su oferta de vuelos desde Medellín, como parte de una estrategia para fortalecer la conectividad regional de Colombia. La expansión será posible gracias al fortalecimiento de su flota de aviones y de su capacidad operativa, lo que permitirá ofrecer más sillas, nuevos horarios y mayores opciones de conexión desde el aeropuerto Olaya Herrera.

Con esta decisión, la compañía ampliará la oferta en rutas que conectan a Medellín con algunos de los principales destinos del país, entre ellos Bogotá, Cali, Bucaramanga, Pereira, Montería, Quibdó, Tolú, Bahía Solano y Nuquí.

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El objetivo es brindar a los pasajeros una mayor disponibilidad de vuelos y una mayor flexibilidad para planificar sus desplazamientos dentro del territorio nacional.

Más frecuencias entre Medellín, Bogotá y Cali

Como parte de la expansión, Clic ofrecerá hasta ocho frecuencias diarias entre Medellín y Bogotá y hasta cinco frecuencias diarias entre Medellín y Cali.

La aerolínea también incrementará su operación hacia Bucaramanga, Pereira y Montería, fortaleciendo la conectividad entre distintas regiones del país.

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La compañía explicó que esta estrategia consolida al aeropuerto Olaya Herrera como su principal centro de conexiones, desde donde busca optimizar los tiempos de viaje y facilitar que los pasajeros puedan enlazar con otros destinos de su red de rutas.

Clic fortalece el aeropuerto Olaya Herrera como centro de conexiones

Según Isaac Herrera, gerente general de Clic, el aumento en la capacidad permitirá fortalecer la operación de la compañía en Medellín, considerada uno de sus principales centros de conexión.

”Este crecimiento nos permite seguir fortaleciendo nuestra operación en Medellín, uno de los centros de conexión más importantes para la compañía. Con más capacidad podremos ofrecer mejores opciones de viaje, mayor disponibilidad de sillas y continuar conectando a los pasajeros con los destinos que más valoran”, afirmó el directivo.

La empresa sostiene que el fortalecimiento de la operación desde el aeropuerto Olaya Herrera facilitará una mejor conexión entre regiones y ofrecerá a los viajeros más alternativas para llegar a sus destinos.

Beneficios para los pasajeros de Clic

Además del aumento en la oferta de vuelos, Clic destacó que mantiene una propuesta enfocada en la simplicidad y la transparencia en el servicio.

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Entre los beneficios incluidos en todas sus tarifas se encuentran el equipaje de mano y el equipaje de bodega, la selección de silla sin costo adicional y la posibilidad de realizar el check-in de forma digital o presencial sin cargos extras.

Asimismo, la aerolínea resaltó que operar desde el aeropuerto Olaya Herrera representa una ventaja para los viajeros de Medellín, debido a su ubicación estratégica y la cercanía con diferentes zonas de la ciudad.

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