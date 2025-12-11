¿Cuánto cuesta viajar a las ciudades en donde jugará Colombia el Mundial 2026? Así cambiaron los precios tras el sorteo

El sorteo del Mundial 2026 encendió motores no solo en la cancha, sino también en los aeropuertos. En cuestión de días, los precios de los vuelos desde Colombia hacia las ciudades donde jugará la Selección cambiaron como si estuvieran siguiendo el ritmo del balón.
El análisis de Kayak, el metabuscador de viajes más consultado del mundo, muestra qué rutas subieron, cuáles bajaron y en qué destinos se disparó el interés de los colombianos.
Según la compañía, la comparación se hizo entre las búsquedas realizadas antes del sorteo (del 23 al 29 de noviembre de 2025) y las posteriores (del 30 de noviembre al 6 de diciembre), tomando como referencia viajes del 10 de junio al 20 de julio de 2026, cuando se jugará el torneo.
