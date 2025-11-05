¿Por qué Warren Buffett sigue reduciendo su inversión en Apple pese a ser su mayor apuesta?

El inversionista Warren Buffett, a través de su conglomerado Berkshire Hathaway, habría reducido nuevamente su participación en Apple Inc. durante el tercer trimestre de 2025, según información preliminar que sugiere una caída en el valor contable de las inversiones de la firma en el sector de productos de consumo, donde el fabricante del iPhone representa la mayor parte del portafolio.
Aunque aún no se ha confirmado oficialmente el número exacto de acciones vendidas, la cifra será revelada en el informe trimestral.
Entérese: Retraso de Sirius a 2030 dispararía las importaciones de gas natural a 40% de la demanda
Los analistas estiman que Berkshire habría continuado la tendencia de desinversión iniciada a comienzos del año, cuando vendió cerca de US$4.000 millones en acciones de Apple, reduciendo su posición en unos 20 millones de títulos.