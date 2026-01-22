Llega nueva ruta: Wingo lanza vuelos directos Medellín–Bucaramanga desde marzo

Wingo sigue apostándole a la conectividad aérea regional. La aerolínea anunció la apertura de la nueva ruta Bucaramanga–Medellín (BGA–MDE), una conexión sin escalas que comenzará a operar el lunes 16 de marzo de 2026, con tres frecuencias semanales.
Los vuelos se realizarán los lunes, miércoles y viernes, en horario matutino, lo que busca facilitar tanto los viajes de negocios como los desplazamientos turísticos y familiares entre dos ciudades estratégicas del país.
Lea más: Wingo reanuda vuelos entre Colombia y Caracas desde el 16 de enero