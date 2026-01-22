Llega nueva ruta: Wingo lanza vuelos directos Medellín–Bucaramanga desde marzo

Wingo sigue apostándole a la conectividad aérea regional. La aerolínea anunció la apertura de la nueva ruta Bucaramanga–Medellín (BGA–MDE), una conexión sin escalas que comenzará a operar el lunes 16 de marzo de 2026, con tres frecuencias semanales. Los vuelos se realizarán los lunes, miércoles y viernes, en horario matutino, lo que busca facilitar tanto los viajes de negocios como los desplazamientos turísticos y familiares entre dos ciudades estratégicas del país. Lea más: Wingo reanuda vuelos entre Colombia y Caracas desde el 16 de enero

Tarifas desde $99.000: vuelos directos con impuestos incluidos

Uno de los principales ganchos de la nueva ruta está en el precio. Wingo ofrecerá tiquetes desde $99.000 por trayecto, con tasas e impuestos incluidos, una tarifa competitiva para un vuelo directo entre Medellín y Bucaramanga. Los pasajes ya se encuentran disponibles a través de Wingo.com, lo que marca el inicio anticipado de la comercialización antes del arranque formal de la operación.

Desde Bucaramanga, el anuncio no solo se limita a Medellín. La aerolínea también confirmó nuevas rutas directas hacia Cartagena y Barranquilla, además de una operación internacional estacional hacia Aruba. Para Eduardo Lombana, CEO de Wingo, la apuesta va más allá de una sola conexión. “Hoy damos un paso muy importante para la conectividad regional en Colombia, facilitando el turismo y los viajes de negocios, y haciendo que moverse dentro del país y hacia la región de Antioquia sea más simple y accesible”, señaló durante el anuncio realizado en la capital santandereana. Entérese: Aruba, el paraíso al que este año han viajado 30.000 paisas

Medellín fortalece su red de destinos con Wingo