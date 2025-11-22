El hotel de Marinilla que se ganó dos llaves Michelín

La Guía Michelín nombró por primera vez los hoteles reconocidos por sus estancias especiales, excepcionales y extraordinarias mediante su nuevo sistema de “llaves”. En Colombia solo dos hoteles alcanzaron las dos llaves: Casa Pestagua en Cartagena y Cannúa Lodge en Marinilla, Antioquia.
Cannúa integra arquitectura regenerativa, descanso consciente y conexión con la naturaleza a través del senderismo, visitas a fincas vecinas y una filosofía de permacultura que guía toda su propuesta. Una visión holística que busca imitar los patrones y relaciones de la naturaleza para llegar al equilibrio social y ecosistémico.
Para la guía, se trata de una “estancia excepcional, donde siempre se garantiza una experiencia memorable, con carácter y encanto”.
Sostenible con el territorio
Ubicado en la vereda Gaviria, Cannúa se integra al paisaje de la montaña en lugar de imponerse sobre ella. La idea nació como una apuesta al turismo de naturaleza, explica Santiago Giraldo, administrador y cofundador: “Nos gusta decir que el hotel es una excusa, el verdadero proyecto es el trabajo con la comunidad”. El predio tiene doce hectáreas, de las cuales nueve son bosque nativo en recuperación. Giraldo cuenta que antes era un potrero con pocas vacas y dos árboles de chachafruto que ahora se conservan como eje central de su estructura. “El objetivo era regenerar no solo la montaña, sino también la comunidad”.
El hotel cuenta con 28 contratos directos, en su mayoría con habitantes de la zona, e integra sus actividades con fincas cercanas productoras de aguacates, orquídeas y ganado. Su construcción dinamizó la economía local: artesanos de la región elaboraron piezas decorativas y se usaron materiales del territorio como bambú, guadua y más de 125 mil ladrillos hechos con la tierra removida durante la obra.