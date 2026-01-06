Alerta por instalación de dos banderas alusivas al ELN en zonas rurales de Andes

En zona rural del municipio de Andes, suroeste antioqueño, fueron instaladas dos banderas alusivas al ELN, hecho que generó una alerta entre la comunidad y la Fuerza Pública.

La situación se conoció durante la mañana de este martes, 6 de enero, cuando varios habitantes reportaron la presencia de los emblemas en distintos puntos del territorio. Según el Ejército, la primera bandera fue encontrada en el sector El Porvenir, sobre la vía que comunica a la cabecera municipal con el corregimiento de Tapartó y la segunda apareció en la vereda Quebrada Arriba, donde fue colocada en un establecimiento comercial.

La situación fue atendida por tropas del Batallón de Infantería N.° 11 Nutibara, unidad del Ejército Nacional. Tras la activación de los protocolos de seguridad y la verificación del área, los militares procedieron a retirar la bandera ubicada en El Porvenir sin que se presentaran alteraciones de orden público.

En el caso de la vereda Quebrada Arriba, fueron el propio dueño del establecimiento quien desmontó la bandera. Las autoridades confirmaron que no se registraron hostigamientos, ni se hallaron artefactos explosivos o elementos que representaran riesgo para la población.

Desde la Fuerza Pública se indicó que se adelantan labores de inteligencia para establecer las razones de esta acción propagandística por parte del grupo armado ilegal y para identificar a los responsables.