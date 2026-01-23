Los colores del 2026 proponen un regreso a lo esencial

El color siempre ha sido un reflejo del momento cultural que atravesamos. En 2026, ese reflejo se mueve hacia lo que nos conecta con la calma y lo esencial. Así lo plantea Pantone en su narrativa para el Color del Año, concebida no como un tono único, sino como una familia cromática suave y delicada, pensada para acompañar la vida cotidiana sin saturar ni generar ruido visual.
Más allá de la estética, esta paleta también habla de permanencia. En un contexto donde se valora cada vez más el consumo consciente, los colores atemporales ganan terreno frente a las modas efímeras. Una invitación a crear espacios que acompañen distintos momentos de la vida sin depender de cambios constantes: piezas versátiles, pensadas para durar y adaptarse, en colores que no saturan, que envejecen bien y que permiten construir interiores honestos y coherentes.