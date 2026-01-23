Los colores del 2026 proponen un regreso a lo esencial

El color siempre ha sido un reflejo del momento cultural que atravesamos. En 2026, ese reflejo se mueve hacia lo que nos conecta con la calma y lo esencial. Así lo plantea Pantone en su narrativa para el Color del Año, concebida no como un tono único, sino como una familia cromática suave y delicada, pensada para acompañar la vida cotidiana sin saturar ni generar ruido visual. Más allá de la estética, esta paleta también habla de permanencia. En un contexto donde se valora cada vez más el consumo consciente, los colores atemporales ganan terreno frente a las modas efímeras. Una invitación a crear espacios que acompañen distintos momentos de la vida sin depender de cambios constantes: piezas versátiles, pensadas para durar y adaptarse, en colores que no saturan, que envejecen bien y que permiten construir interiores honestos y coherentes.

Neutros que ya no son fríos

Sofás en tonos arena, mesas en maderas claras, textiles en beige, marfil y gris cálido, y piezas decorativas en colores desaturados dan cuenta de una preferencia por paletas que no cansan y que permiten una convivencia armónica con la luz natural y los materiales. Los neutros del 2026 se alejan de la rigidez. Según Jessica Naimark, directora creativa de Jamar, los nuevos crudos y blancos rotos incorporan matices cálidos —toques de amarillo, rosado, azul o gris suave— que los hacen más acogedores y versátiles: “son colores que ayudan a crear ambientes tranquilos y atemporales, muy alineados con una estética biofílica que sigue en auge”. En interiorismo, esta paleta se traduce en paredes, cocinas, dormitorios que invitan al descanso y salas donde el protagonismo lo tienen las texturas de linos, lanas, cerámicas artesanales y maderas naturales.

La fuerza de los pasteles

Si en otras temporadas los pasteles fueron sinónimo de lo infantil o decorativo, en 2026 adquieren un nuevo sentido. Rosa empolvado, verde salvia, azul bruma y lavanda grisácea aparecen en dosis precisas, aplicados en butacas, lámparas, tapetes o piezas de acento. Desde el diseño aplicado, estos tonos responden a una necesidad de suavidad visual y emocional. No buscan destacar, sino sumarse a una atmósfera de calma; dialogan con los neutros y aportan capas sutiles de color que enriquecen el espacio sin sobrecargar.

Azul como respuesta al equilibrio