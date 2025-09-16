Matt Movilidad, el negocio paisa que ya le dio 17 vueltas a la tierra

En el segundo episodio de ¿Qué me funcionó?, la miniserie de videopódcast de EL COLOMBIANO en colaboración con Ruta N, conocemos a Simón Echavarría, cofundador de Matt Movilidad, un emprendimiento que creó un dispositivo de arrastre para sillas de ruedas. Hasta la fecha ha construido 115 de estos, con los que se han rodado 700.000 kilómetros, es decir, unas 17 vueltas a la tierra.

¿De qué se trata Matt Movilidad?

“Matt significa Movilidad, Accesibilidad, Tiempo y Trabajo, esa es la promesa que le hacemos a los usuarios. Matt nació porque mi socio, Martín Londoño, a los 17 años tuvo un accidente de tránsito muy grave. Después de estar en coma por un largo periodo, la vida le dio una segunda oportunidad, pero realmente en una ciudad como Medellín esa condición es una barrera. Empezando porque a muchos de los que ahora somos los arquitectos, ingenieros y políticos nos criaron diciéndoles ‘inválidos’ a una persona en silla de ruedas”.

¿Cómo conoció a Martín?

“Él es un referente para mí desde hace años. Martín, con 15 años, hacía una fiesta en la finca que era el remate de Icfes más famoso de esa época. Incluso, después del accidente montó una empresa de ropa interior. Y nos juntamos en un proyecto de permacultura en Santa Elena y ahí noté su ímpetu y ganas de ir a una reunión en una finca en la que había 25 escalones, y eso no era inconveniente. Y en esa época, 2017, Martín viaja a España y conoce un dispositivo similar al que usamos hoy en Matt”.

¿Y cómo lo elaboraron?

“Todo es diseño propio (...) Cuando Martín prueba ese referente en España dice ‘uff, esto me cambia la manera de moverme’, sin embargo, costaba 35 millones de pesos allá. Entonces, como buen paisa dice: ‘me voy para Medellín y con ese dinero hago uno’. Ese primer prototipo fue el Matt M1. Eso fue en el 2018”.

¿Cuánto se demoraron armando el primero?

“Varios meses. Hubo que conseguir las piezas, conectarse con ingenieros... ‘Búsquele la comba al palo’, como siempre ha dicho Martín. Luego buscamos financiación o donaciones para construir un segundo dispositivo y ahí nace el alma de Matt: el primer dispositivo le demostró a Martín que las limitaciones están en la mente”.

¿Por qué lo dice?

“Porque para Martín, antes, ir de El Poblado o a Itagüí era muy complicado. Ahora, esa silla de ruedas que se convirtió por tantos años en una jaula, hoy es como una nube voladora con el Matt... vas para todo lado en ella. Ahí es donde Martín rompe esas barreras”.