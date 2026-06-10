La historia del favor que Ricardo Roa pagó con contrato de Ecopetrol y por el que irá a juicio

Se le complicó aún más el panorama a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. La Fiscalía lo llamó a juicio por las presuntas irregularidades en la compra de un apartamento en Bogotá y, al mismo tiempo, quedaron al descubierto millonarios movimientos en tres de sus cuentas personales durante la campaña Petro Presidente, de la que fue gerente. Ambos casos, el apartamento y las cuentas de la campaña, lo tienen respondiendo ante la justicia. Eso sí, todo virtual, porque en medio del vendaval de investigaciones, sigue en vacaciones.
Llamado a juicio
Ricardo Roa irá a juicio por las presuntas triquiñuelas en la compra del lujoso apartamento 901 del edificio Entre Parques, en Bogotá. La Fiscalía General radicó formalmente el escrito de acusación en su contra por el delito de tráfico de influencias de servidor público.
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El caso gira alrededor de un proyecto energético y de la relación que, según los investigadores, existía entre Roa y el empresario Juan Guillermo Mancera.
Para entenderlo hay que empezar por el apartamento. De acuerdo con la Fiscalía, Mancera intervino en el negocio mediante el cual Roa adquirió el inmueble. El punto que llamó la atención de los investigadores fue el precio. Mientras el valor comercial del apartamento estaba calculado en $2.727 millones, el funcionario terminó comprándolo por $1.800 millones. Es decir, cerca de $927 millones menos de lo que costaba en el mercado, un ‘descuento’ aproximado del 34 %.
Además, Mancera habría actuado como intermediario y garante de una forma de pago en cuotas y sin intereses, condiciones que para la Fiscalía representaron un beneficio excepcional. La propiedad fue transferida mediante escritura pública el 7 de diciembre de 2022.