Wadith Manzur, implicado en caso UNGRD, ahora aparece en escándalo por millonario saqueo a regalías

Aunque el senador Wadith Manzur ya enfrenta un proceso judicial por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), su nombre volvió a aparecer en otra investigación de la Fiscalía.
Se trata del caso Aremca, un proceso judicial en el que se investiga el presunto direccionamiento de 101 contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías por más de 600.000 millones de pesos en departamentos como La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cesar, Córdoba, Santander, Arauca, Caldas y Casanare.
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Durante las audiencias contra nueve directivos y exfuncionarios de la Asociación Regional de Municipios del Caribe, diligencias que se adelantan desde mayo, los fiscales del caso mencionaron en varias oportunidades a Manzur, al señalar presuntos vínculos políticos entre el congresista y la organización que hoy es investigada.