Amazon dejará sin soporte millones de Kindle en mayo de 2026: ¿el suyo está en la lista?

Un lector de libros electrónicos no es como un celular, que muchos cambian cada año por mejoras en el sistema operativo o simplemente por moda. Estos sistemas vienen soportando por muchos años actualizaciones de su sistema sin que se vuelvan o “viejos” u obsoletos, pero Amazon quiere hacer ver lo contrario.
Según se dio a conocer por la compañía de Jeff Bezos, Amazon dejará de dar soporte a los modelos Kindle más antiguos, impidiendo que los usuarios habituales accedan al nuevo contenido de la tienda Kindle.
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“A partir del 20 de mayo de 2026, los clientes que utilicen dispositivos Kindle y Kindle Fire lanzados en 2012 o antes ya no podrán comprar, tomar prestado ni descargar contenido nuevo a través de la tienda Kindle”, dijo Amazon.
“Se estima que dos millones de lectores electrónicos podrían verse afectados”, detalló el diario The Guardian en su edición de fin de semana.