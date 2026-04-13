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Amazon dejará sin soporte millones de Kindle en mayo de 2026: ¿el suyo está en la lista?

La noticia cayó mal en muchos usuarios de Kindle a quienes aún les funcionaba su modelo anterior a 2013. Será a partir del 20 de mayo que estos lectores electrónicos “viejos” perderán el acceso a la tienda Kindle.

  • Aunque para muchos analistas es correcto que los dispositivos se vuelvan obsoletos con los años, como ha pasado con otras marcas, le critican a Amazon su mal sistema para comunicar a los usuarios esta decisión y generar más confusión que claridad. FOTO DepositPhotos
    Aunque para muchos analistas es correcto que los dispositivos se vuelvan obsoletos con los años, como ha pasado con otras marcas, le critican a Amazon su mal sistema para comunicar a los usuarios esta decisión y generar más confusión que claridad. FOTO DepositPhotos
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 2 horas
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Un lector de libros electrónicos no es como un celular, que muchos cambian cada año por mejoras en el sistema operativo o simplemente por moda. Estos sistemas vienen soportando por muchos años actualizaciones de su sistema sin que se vuelvan o “viejos” u obsoletos, pero Amazon quiere hacer ver lo contrario.

Según se dio a conocer por la compañía de Jeff Bezos, Amazon dejará de dar soporte a los modelos Kindle más antiguos, impidiendo que los usuarios habituales accedan al nuevo contenido de la tienda Kindle.

Puede leer: Pilas con sus dispositivos: nueva IA detectó vulnerabilidades en todos los sistemas operativos del mundo

“A partir del 20 de mayo de 2026, los clientes que utilicen dispositivos Kindle y Kindle Fire lanzados en 2012 o antes ya no podrán comprar, tomar prestado ni descargar contenido nuevo a través de la tienda Kindle”, dijo Amazon.

“Se estima que dos millones de lectores electrónicos podrían verse afectados”, detalló el diario The Guardian en su edición de fin de semana.

Esta noticia no cayó nada bien en los usuarios quienes en conversaciones en espacios como Reddit manifestaron su molestia: “Amazon se acaba de asegurar de que no les vuelva a comprar un Kindle, aunque creo que el aparato es genial, el mío sigue funcionando a la perfección”, escribió un usuario y otro más comentó: “¿Así que una forma menos de comprar libros del monopolio malvado? Me parece bien”. Es un tema muy emocional, la gente se siente “abandonada” por una empresa que lo obligó a comprar libros solo con ellos y ahora los “expulsa”.

“Los usuarios decepcionados han acusado a Amazon de generar un gran desperdicio y afirmando que sus dispositivos quedarían inservibles a pesar de seguir funcionando”, anotó The Guardian.

Para otros especialistas en realidad, desde hace mucho rato, estos Kindle ya venían funcionando de manera disminuida y esta fecha de corte que dio Amazon, es “el último paso de una jubilación gradual que lleva años en marcha”, escribieron desde el sitio ecosistemastartup.com

¿Cuáles serán los modelos de Kindle afectados?

El anuncio incluyó que los modelos que quedarán obsoletos son:

- Kindle de primera generación (2007)
- Kindle DX y DX Graphite (2009 y 2010)
- Kindle Keyboard (2010)
- Kindle 4 (2011)
- Kindle Touch (2011)
- Kindle 5 (2012)
- Kindle Paperwhite de primera generación (2012)
- Kindle Fire de primera generación (2011)
- Kindle Fire de segunda generación (2012)
- Kindle Fire HD 7 (2012)
- Kindle Fire HD 8.9 (2012)

La BBC estuvo hablando con Ugo Vallauri, del Restart Project en Brixton, al sur de Londres, un espacio en donde se reparan dispositivos electrónicos. Vallauri declaró que “los fabricantes suelen prometer dispositivos más nuevos con mejor rendimiento al dejar de dar soporte a los modelos antiguos, pero que esto difícilmente justifica dejar inservibles millones de dispositivos que aún funcionan”.

Aclaró que esta decisión podría “suponer la obsolescencia de 2 millones de dispositivos, según algunas estimaciones, generando potencialmente más de 624 toneladas de residuos electrónicos”.

¿Qué hacer si tiene un Kindle de modelo viejo?

Hay confusión y bastante desinformación. Especialistas afirman que lo primero que debes hacer es mantener tu registro, es decir no lo resetees o lo actualices de “fábrica” porque eliminará todo tu contenido.

Lo segundo es saber que con tu cuenta, tus compras no desaparecen. Los títulos adquiridos se quedan en tu cuenta de Amazon y los puedes seguir viendo desde la app de Kindle (iOS o Android), el lector web read.amazon.com o cualquier Kindle más moderno.

Lo tercero es entender que después del 20 de mayo no podrás comprar nuevos títulos desde ese Kindle “viejo” ni alquilarlos a través de la tienda oficial de Kindle.

Puede leer: Colombianos cada vez leen más en pantalla: formato digital representa casi 10 % de ventas de libros

The Verge, que recibió un correo de la portavoz de Kindle, Jackie Burke, explicó que Amazon enviará un correo electrónico antes del 20 de mayo para notificar a los usuarios afectados por el fin del soporte y explicarles qué funciones pueden realizar en sus dispositivos.

“Además, la compañía ofrecerá un 20 por ciento de descuento en sus nuevos modelos y un crédito de 20 dólares (unos 72.000 pesos colombianos, al cambio a la fecha) para libros electrónicos, en una promoción que estará disponible hasta el 20 de junio”, detalló Europa Press.

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