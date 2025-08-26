¿Apple fue incapaz de crear una buena IA? La empresa se rendiría ante Google para usar Gemini con Siri

Siri nació en 2011, en el corazón de Apple, como símbolo del futuro de esa empresa, pero el primer asistente de voz integrado en un teléfono inteligente, diseñado para responder preguntas, ejecutar tareas y anticiparse a las necesidades del usuario, ahora se convierte en la mayor incógnita por su rezago en la carrera de la IA.
La pregunta que se repite entre analistas es si Apple fue incapaz de crear una inteligencia artificial a la altura de las expectativas. El portal Bloomberg lo planteó al señalar que ingenieros de la marca trabajan “por ponerse al día en IA generativa, un campo al que la compañía llegó tarde y en el que después luchó por ganar tracción”.