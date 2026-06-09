Siri AI, iOS 27 y Google Gemini: conozca la apuesta más grande de Apple en inteligencia artificial

Tim Cook llegó a la dirección ejecutiva de Apple en agosto de 2011, días antes de la muerte de Steve Jobs, heredando una compañía que, si bien ya era la más admirada del mundo, nadie sabía si podría sobrevivir sin su legendario fundador. Quince años después, Cook se despidió de la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) con una frase que sonó a testamento: “Sigo creyendo que lo mejor está por llegar”.
Sus palabras se escucharon al cierre de una keynote que Apple usó para presentar los cambios más ambiciosos en sus plataformas de software en años, con la inteligencia artificial como hilo conductor de prácticamente todos los anuncios.