Siri AI, iOS 27 y Google Gemini: conozca la apuesta más grande de Apple en inteligencia artificial

Tim Cook llegó a la dirección ejecutiva de Apple en agosto de 2011, días antes de la muerte de Steve Jobs, heredando una compañía que, si bien ya era la más admirada del mundo, nadie sabía si podría sobrevivir sin su legendario fundador. Quince años después, Cook se despidió de la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC) con una frase que sonó a testamento: “Sigo creyendo que lo mejor está por llegar”. Sus palabras se escucharon al cierre de una keynote que Apple usó para presentar los cambios más ambiciosos en sus plataformas de software en años, con la inteligencia artificial como hilo conductor de prácticamente todos los anuncios.

El jefe de software, Craig Federighi, resumió el enfoque de la conferencia en tres ejes: mejoras en las plataformas, actualizaciones en confianza y seguridad, y lo que describió como “un gran salto adelante” en Apple Intelligence y Siri. El resultado es un catálogo extenso de novedades que recorre desde el sistema operativo del iPhone hasta los auriculares Vision Pro, con la renovación de Siri como el anuncio más significativo de la jornada.

IA en Siri, el gran pendiente

La transformación más profunda en el ecosistema Apple es Siri. La empresa finalmente presentó Siri AI, una versión completamente nueva del asistente personal que ahora funciona como una aplicación dedicada en iOS y se integra en Mac a través de Spotlight. La sigla AI, en este caso, corresponde a Apple Intelligence, no a inteligencia artificial en sentido genérico. Según lo visto en el evento, a falta de pruebas en tiempo real con la plataforma, el nuevo Siri es más conversacional, entiende el contexto de las preguntas sin necesidad de repetir la consulta anterior, accede a correos, mensajes, fotos y apps para ejecutar tareas complejas, y tiene una voz mucho más natural y expresiva que sus versiones anteriores, al menos en idioma inglés. Apple mostró una interfaz que recuerda más a un chatbot moderno que al asistente de voz que conocemos desde 2011, capaz de redactar mensajes, organizar fotos, anclar recordatorios en el calendario o ayudar a dividir la cuenta al final de una cena grupal. En el iPhone, Siri AI se activa desde la Dynamic Island, la zona de la cámara en la parte superior de la pantalla, que se transforma en una burbuja animada al escuchar. También opera dentro de la aplicación Cámara, donde usa visión por computadora para identificar objetos en el mundo real y ofrecer información relacionada, una función que Google lleva años ofreciendo en sus teléfonos Pixel bajo el nombre de Lens.

La alianza con Google

Detrás de estas capacidades hay un cambio estructural que Apple tardó en confirmar pero que finalmente formalizó, se trata de la rumoreada integración con Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google, que reforzará la capacidad conversacional y el conocimiento contextual de varias aplicaciones del ecosistema Apple. Esto quiere decir que Mail, Mensajes, Safari y Fotos, entre otras, operarán con esa arquitectura ampliada, algo similar a lo visto en sistemas Android, como teléfonos Samsung o Pixel. Apple insiste en que buena parte del procesamiento ocurre en el propio dispositivo, lo que limita las funciones más avanzadas a hardware de alto rendimiento, sin depender de la nube. Pero cuando una solicitud requiera procesamiento en internet, la empresa asegura que el envío se realiza de forma segura. Lea también: Siri ya no es solo de Apple: Google y Gemini entran a los iPhone

El nuevo iOS 27

Además, se conocieron detalles del próximo sistema operativo del iPhone, iOS 27, que será compatible con cualquier equipo a partir del iPhone 11, lo que mantiene el soporte para todos los modelos actualmente en circulación. Además de los cambios en Siri, el sistema operativo traerá mejoras de rendimiento con las aplicaciones que se cargarán un 30% más rápido, las fotos aparecerán un 70% más rápido tras ser tomadas y las transferencias por AirDrop hasta un 80% más veloces, según Apple. También se anunció que los álbumes de fotos podrán compartirse con usuarios de Android y Windows, quienes podrán añadir sus propias imágenes desde sus dispositivos.

Liquid Glass, Fotos y Safari