Cáncer de cabeza y cuello: terapia probada en gatos muestra resultados prometedores

El carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello (HNSCC, por sus siglas en inglés) es uno de los cánceres más agresivos y difíciles de tratar tanto en humanos como en gatos, y se genera a partir de las células que cubren la boca, la faringe y la laringe. Es el sexto tipo de cáncer más frecuente en el mundo, con cerca de 900.000 nuevos diagnósticos y medio millón de muertes cada año.
En España, supone cerca del 5 % de los casos de cáncer detectados anualmente, y está vinculado al consumo de tabaco y alcohol, la exposición solar y a infecciones por el virus del papiloma humano. La incidencia global de este tumor sigue en aumento: solo entre 2018 y 2020 creció un 4 %, y se estima que para 2030 alcance un incremento acumulado del 30 %.
Un equipo de investigadores, liderado por el Centro Oncológico Integral Familiar Helen Diller de la Universidad de California en San Francisco (EE UU), ha presentado los resultados del primer ensayo clínico de una nueva terapia dirigida a gatos domésticos, que publica la revista Cancer Cell.
Según afirman, el tratamiento consiguió controlar la enfermedad en el 35 % de los pacientes felinos con efectos secundarios mínimos.
“La enfermedad surge de manera espontánea y es similar histológica y biológicamente al HNSCC humano. El análisis de los tejidos previos al tratamiento sugiere que la expresión de genes involucrados en el sistema inmunitario está asociada con una respuesta clínica al fármaco”, dice a SINC Jennifer Grandis, investigadora de la universidad americana, especializada en el estudio de alteraciones genéticas y epigenéticas en la mucosa del tracto aerodigestivo superior, que favorecen la progresión de este tipo de cáncer.