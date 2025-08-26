Cometa Diablo: descubren que su agua tiene la misma huella química que la de la Tierra

Un estudio publicado en Nature Astronomy reveló que la proporción de deuterio e hidrógeno (D/H) detectada en la coma del cometa 12P/Pons-Brooks coincide de manera sorprendente con la encontrada en los mares y océanos terrestres. Los resultados, obtenidos gracias al Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), en Chile, y al Telescopio Infrarrojo de la Nasa (IRTF), en Hawái, marcan un antes y un después en la comprensión científica del origen del agua en nuestro planeta. Lea también: El origen de las plantas dio vida a la Tierra El equipo, liderado por los astrofísicos Martin Cordiner y Stefanie Milam, logró medir con una precisión sin precedentes la presencia de agua ordinaria (H₂O) y agua pesada (HDO) en la nube de gas que rodea al núcleo del cometa. “Nuestros nuevos resultados proporcionan la evidencia más sólida hasta el momento de que al menos algunos cometas tipo Halley transportaron agua con la misma firma isotópica que la encontrada en la Tierra, lo que respalda la idea de que los cometas podrían haber ayudado a hacer habitable nuestro planeta”, explicó Cordiner.

Un debate científico reabierto

Durante décadas, una de las hipótesis más difundidas planteaba que los océanos de la Tierra se formaron a partir de impactos de cometas y asteroides helados en los primeros cien millones de años de la historia planetaria. Sin embargo, las mediciones anteriores de la proporción D/H en otros cometas parecían contradecir esa posibilidad, al mostrar valores muy distintos a los de la Tierra. El 12P/Pons-Brooks, en cambio, rompe con esa tendencia. Con una proporción D/H de (1,71 ± 0,44) × 10⁻⁴ —la más baja registrada en un cometa de su tipo—, el hallazgo sugiere que al menos algunos de estos cuerpos celestes sí pudieron transportar agua con características químicas idénticas a la terrestre.

El “Cometa Diablo” y su importancia histórica

El 12P/Pons-Brooks es un cometa periódico de tipo Halley con una órbita de 71 años. Debe su apodo de “Cometa Diablo” a una erupción registrada en 2023 que le dio una apariencia asimétrica con forma de cuernos. Entre los aficionados también se le conoce como el “Halcón Milenario”, en alusión a la nave de Star Wars. Entérese de más: ¿De dónde vienen los objetos espaciales que impactan contra la Tierra? Más allá de estas anécdotas, su relevancia científica es extraordinaria: con un núcleo de 35 kilómetros de diámetro, conserva materiales primigenios del nacimiento del Sistema Solar, hace unos 4.500 millones de años. Estudiarlo ofrece una ventana única para comprender cómo se formaron los componentes básicos que dieron origen a los océanos y, en última instancia, a la vida en la Tierra.

Agua terrestre: ¿nativa o cósmica?