Cuándo y cómo ver las Perseidas 2025 pese al brillo de la Luna

Como cada año, la Tierra atraviesa la nube de escombros que deja el cometa Swift-Tuttle en su órbita alrededor del Sol. Este fenómeno permite observar lo que popularmente se conoce como ‘estrellas fugaces’, aunque en realidad se trata de meteoros: pequeñas partículas que se desintegran al entrar en la atmósfera terrestre. El número de estos aumentará especialmente en fechas concretas de agosto, cuando la actividad cometaria es más abundante.
Para 2025, el punto álgido de las Perseidas será la noche del 12 de agosto, hacia las 22:00 horas (hora central europea), según datos del Observatorio Astronómico Nacional (OAN). No obstante, el brillo de la Luna –que entra en fase menguante a partir del 10 de agosto– podría dificultar una observación óptima.